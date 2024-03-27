اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بجيبوتي

الأربعاء 27 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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التقى وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ الشيخ حسن الشيخ، اليوم، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، ممثلي اليمن في مسابقة جيبوتي القرآنية العالمية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته" جائزة رئيس الدولة" بنسختها 24 التي ستنطلق بتاريخ 22 من شهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل قطاع التحفيظ الشيخ حسن الشيخ خلال كلمة تحفيزية للمتسابقين على استشعار مسؤولية تمثيل الوطن في المسابقات الدولية.

كما أشار إلى بعض الارشادات والتوجيهات للمتسابقين الثلاثة الذين سيمثلون اليمن في مسابقة جيبوتي وهم : المتسابق إبراهيم ماهر في فئة المصحف، والمتسابق محمد فضل جديب في فئة عشرين جزء، والمتسابق البراء هود في فئة عشرة اجزاء.

وأوضح الشيخ حسن أن المشاركة في هذه المسابقات تأتي في إطار توجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة بالعناية بالقرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده،حيث يولي معالي الوزير اهتمامًا كبيرًا بحفاظ القران ويقوم قطاع التحفيظ بتسهيل كل إجراءات السفر من استخراج الجوازات ومتابعة إجراءات استقبال المتسابقين وتسكينهم وترتيب سفرهم الى الدولة المستضيفة للمسابقة.

حضر اللقاء الشيخ علي محفوظ مدير التحفيظ ومديرة التحفيظ النسوي حفيظة السفرجل