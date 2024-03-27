قصة موت جديدة تخرج من سجون الحوثيين.. مختطف في ذمار يموت تحت التعذيب ومنظمة حقوقية تنشر التفاصيل واحصائية صادمة

الأربعاء 27 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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افادت مصادر حقوقية اليوم الاربعاء بوفاة المختطف في سجون الحوثيين خالد حسين غازي، بمحافظة ذمار جنوب صنعاء.

غازي كان قد صدر أمر بالإفراج عنه قبل عام لكن ابن شقيق النائب العام التابع لجماعة الحوثي أوقف امر الإفراج، واليوم أبلغت أسرته بوفاته ورفضت استلام جثمانه.

هذا وكشفت منظمة مساواة للحقوق والحريات، عن توثيق وفاة 14 مدنياً من أبناء محافظة ذمار قضوا تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثي الارهابية.

وحول ملابسات وفاة المختطف خالد غازي ذكرت المنظمة في بيان لها، اليوم، تلقت إنها تلقت بلاغاً من أسرة المعتقل خالد حسين غازي (43 عاما) من أبناء قرية الحطب بمديرية ضوران تؤكد وفاة نجلها تحت التعذيب في السجن الاحتياطي بمحافظة ذمار.

واشارت الى أن أسرة المعتقل غازي تلقت أمس اتصالات من قيادات حوثية في المحافظة تخبرها بوفاة نجلها في السجن وتدعوها لاستلام جثته التي كانت آثار التعذيب فيها واضحة مع وجود علامات طعنه في عنقه.

وأوضحت المنظمة، أن المعتقل خالد غازي هو الضحية الرابع عشر من أبناء محافظة ذمار التي تمكنت المنظمة من توثيق حالات وفاتهم نتيجة تعرضهم للتعذيب في سجون الحوثي على مدى السنوات الماضية..مشيرة إلى أن راصديها سبق وأن وثقوا وفاة 13 حالة أخرى مماثلة من عدة مديريات بمحافظة ذمار.

وعبرت منظمة مساواة في بيانها عن إدانتها الشديدة لاستمرار جرائم التعذيب التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المعتقلين والمختطفين المدنيين..مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك الجاد والمسؤول والعاجل للضغط على مليشيات الحوثي لوقف جرائم التعذيب في سجونها والعمل على محاسبة كافة المتورطين في تلك الجرائم خلال السنوات الماضية.

وبحسب مساواة، فإن المعتقلين المدنيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون الحوثيين بمحافظة ذمار هم :

1-صادق قائد فرحان الحيدري - مديرية عتمة - 34 عاما.

2-جابر يحيى صلاح - مديرية مدينة ذمار - 28 عاما.

3-عبدالله الشطر - مديرية جبل الشرق - 31 عاما.

4-محسن القاضي - مديرية مدينة ذمار - 37 عاما.

5-أحمد سعد جابر - مديرية مدينة ذمار - 45 عاما.

6-أحمد السهاقي - مديرية ضوران - 33 عاما.

7-محمد قابل - مديرية مدينة ذمار - 50 عاما

8-بسام الحوبري - مديرية وصاب السافل - 30 عاما.

9- محمد الهروجي - مديرية مدينة ذمار - 57 عاما.

10- أحمد عتيق البختيي - مديرية الحداء (70) عاما.

11- مأمون الحبيشي مديرية وصاب العالي - 38 عاما.

12-جهاد صالح علي مكابر مديرية عتمة 31 عاما.

13-هلال الجرف مديرية عتمة - 35 عاما

14- خالد حسين غازي مديرية ضوران 45 عاما.