حملة إلكترونية لإحياء أربعينية مدير دائرة التصنيع الحربي اللواء مهندس حسن بن جلال

الأربعاء 27 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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تنطلق مساء يوم غد الخميس حملة إلكترونية وإعلامية واسعة إحياء لأربعينية شهيد الغدر اللواء مهندس حسن صالح فرحان بن جلال، مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، الذي قتل غدرا في شقته بجمهورية مصر.

وأكد القائمون على الحملة، أنها ستنطلق تحت وسم (‎#مهندس_الجمهوريه)، وتهدف للتعريف بالقائد البطل اللواء مهندس حسن بن جلال وما قدمه من إنجازات في الصناعات الحربية منذ التحاقه بالسلك العسكري، وإسهاماته في تأسيس نواة الجيش الوطني وقيادة معارك التحرير، وتخليد مآثره كواحد من أبرز عباقرة الضباط الجمهوريين، وأكثرهم مهنية وحضورًا وفاعلية.

ودعا القائمون على الحملة جميع اليمنيين في الداخل والخارج إلى التفاعل معها، كنوع من الوفاء تجاه أحد أبرز رموز الوطن الذي قدّم خلاصة فكره في إنتاج آليات وأسلحة نوعية باتت تعمل بها كافة الواحدت العسكرية، وخدم بها معارك استعادة الدولة التي أفنى حياته في سبيلها بميادين البطولة ومراكز التصنيع لتحرير الوطن من مليشيا الحوثي مدافعا عن الجمهورية والثوابت الوطنية.

وأشاروا إلى أن الحملة ستنطلق عند الساعة الـ 10 مساءً من يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.