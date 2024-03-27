حملة إلكترونية لإحياء أربعينية مدير دائرة التصنيع الحربي اللواء مهندس حسن بن جلال تعطل كافة أنظمة السداد الالكتروني شركة الاتصالات اليمنية تليمن ويمن نت.. تفاصيل الاسباب قائد الأسطول الأمريكي يتحدث عن السبب الذي يجعل موعد انجاز مهمة القضاء على خطر الحوثيين بالبحر الأحمر غير معروفا حتى الآن؟ القيادي الحوثي يوسف المداني يعترف : كل عمليات التفجير لمنازل خصوم المسيرة تتم بتوجيهات عبدالملك الحوثي وهو من يحدد موعد التفجير- فيديو بخسارته من الإمارات 3-0.. هل تضاءلت فرص المنتخب اليمني في المنافسة؟ الحكومة تعد لمشروع لائحة جديدة تنظم أوزان نقل البضائع على الشاحنات ضربة امريكية جوية في معقل جماعة الحوثي عدن.. التشاور والمصالحة تقر خمس لجان دائمة وتشدد على الرئاسي والحكومة القيام بثلاثة أمور مهمة مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والجهود الهادفة الى التوصل لحل سياسي شامل يحفظ سيادة ووحدة واستقرار اليمن تعيينه لاقى ترحيبا واسعا.. من هو الدكتور الزنداني الوزير الجديد للخارجية في الحكومة اليمنية؟
تسبب التعطل المفاجيء لكافة أنظمة السداد الالكتروني في شركة الاتصالات اليمنية "تليمن" و"يمن نت" المزود الرئيسي لخدمة الأنترنت في اليمن في فرض مشكلة كبيرة لدى المشتركين لكلا الخدمتين نتيجة العجز عن السداد الالكتروني وهو ما ادي الى توقف خدمة الهاتف الثابت وخدمة الانترنت لدى الكثير من المشتركين خاصة خدمة " دي سي " الأرضية.
وكشفت مصادر مطلعة بشركة الاتصالات اليمنية " تيلمن " بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لـ"مأرب برس" عن السبب الحقيقي وراء تعطل كافة انظمة السداد الالكترونية داخل الشركة مؤكدة أن كافة سيرفرات شركة الاتصالات اليمنية "تليمن" و"يمن نت" تعرضت لهجوم "سيبراني " الكتروني غير مسبوق يعتقد ان شركة برمجيات إسرائيلية تقف ورائه مما تسبب في تعطيل كافة انظمة السداد الالكترونية داخل الشركة.
وأشارت المصادر الى الشركة لجأت الى خيار بديل مؤقت يتمثل في اتاحة الدفع الإلكتروني لاشتراك الأنترنت وفواتير الهاتف الثابت عبر تطبيق "بريدي موب" وهي خدمة تسمح للمشتركين بتلقي الفواتير الهاتفية عبر البريد الالكتروني إضافة إلى الفاتورة الكلاسيكية.