تعطل كافة أنظمة السداد الالكتروني شركة الاتصالات اليمنية تليمن ويمن نت.. تفاصيل الاسباب

الأربعاء 27 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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تسبب التعطل المفاجيء لكافة أنظمة السداد الالكتروني في شركة الاتصالات اليمنية "تليمن" و"يمن نت" المزود الرئيسي لخدمة الأنترنت في اليمن في فرض مشكلة كبيرة لدى المشتركين لكلا الخدمتين نتيجة العجز عن السداد الالكتروني وهو ما ادي الى توقف خدمة الهاتف الثابت وخدمة الانترنت لدى الكثير من المشتركين خاصة خدمة " دي سي " الأرضية.

وكشفت مصادر مطلعة بشركة الاتصالات اليمنية " تيلمن " بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لـ"مأرب برس" عن السبب الحقيقي وراء تعطل كافة انظمة السداد الالكترونية داخل الشركة مؤكدة أن كافة سيرفرات شركة الاتصالات اليمنية "تليمن" و"يمن نت" تعرضت لهجوم "سيبراني " الكتروني غير مسبوق يعتقد ان شركة برمجيات إسرائيلية تقف ورائه مما تسبب في تعطيل كافة انظمة السداد الالكترونية داخل الشركة.

وأشارت المصادر الى الشركة لجأت الى خيار بديل مؤقت يتمثل في اتاحة الدفع الإلكتروني لاشتراك الأنترنت وفواتير الهاتف الثابت عبر تطبيق "بريدي موب" وهي خدمة تسمح للمشتركين بتلقي الفواتير الهاتفية عبر البريد الالكتروني إضافة إلى الفاتورة الكلاسيكية.