قائد الأسطول الأمريكي يتحدث عن السبب الذي يجعل موعد انجاز مهمة القضاء على خطر الحوثيين بالبحر الأحمر غير معروفا حتى الآن؟ القيادي الحوثي يوسف المداني يعترف : كل عمليات التفجير لمنازل خصوم المسيرة تتم بتوجيهات عبدالملك الحوثي وهو من يحدد موعد التفجير- فيديو بخسارته من الإمارات 3-0.. هل تضاءلت فرص المنتخب اليمني في المنافسة؟ الحكومة تعد لمشروع لائحة جديدة تنظم أوزان نقل البضائع على الشاحنات ضربة امريكية جوية في معقل جماعة الحوثي عدن.. التشاور والمصالحة تقر خمس لجان دائمة وتشدد على الرئاسي والحكومة القيام بثلاثة أمور مهمة مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والجهود الهادفة الى التوصل لحل سياسي شامل يحفظ سيادة ووحدة واستقرار اليمن تعيينه لاقى ترحيبا واسعا.. من هو الدكتور الزنداني الوزير الجديد للخارجية في الحكومة اليمنية؟ يمنيون عالقون في غزة وبأرقام غير متوقعة .. وقطر تستجيب لتحركات السفارة اليمنية بالدوحة. .. يونيسيف تدق ناقوس الخطر بشأن ملايين الأطفال في اليمن وتطلب تمويلا عاجلا
قال قائد الأسطول الأميركي لعملية البحر الأحمر اللواء جورج ويكوف، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة استطاع خفض قدرات جماعة الحوثيين، لكن ما زال أمامه كثير من العمل قبل إنجاز المهمة، وفق تعبيره.
ونقل موقع بلومبيرغ عن ويكوف قوله إنه لا يمكن التنبؤ بموعد إنجاز المهمة بسبب الدعم الاستخباري والعسكري الذي يتلقاه الحوثيون من إيران.
وأشار إلى أن هجمات الحوثيين تباطأت وتحولت من استخدام صواريخ كروز إلى مسيّرات أقل خطورة.
وقال الحوثيون أمس الثلاثاء إنهم نفّذوا ست عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية استخدموا خلالها عدداً كبيراً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في كل من البحر الأحمر وخليج عدن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي مقابل تلك الضربات، يشنّ تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع الحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، منذ 12 يناير الماضي، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر. بدورهم، أعلن الحوثيون أن جميع السفن الأميركية والبريطانية باتت ضمن أهدافها العسكرية.
وتقول جماعة الحوثيين إن الغارات التي تنفذها الولايات المتحدة وبريطانيا لا تؤثر في قدراتهم العسكرية، وأكد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب متلفز سابق أن الجماعة مستمرة بعملياتها "طالما استمر العدوان والحصار على غزة"، مشدداً على أن "ما يمكن أن يوقف عملياتنا البحرية هو فقط وقف العدوان والحصار على غزة".
وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى عرقلة الشحن العالمي، وأجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر كلفة حول جنوب أفريقيا، وأثارت مخاوف من أن الحرب الإسرائيلية على غزة قد تزعزع استقرار الشرق الأوسط على نطاق أوسع.