القيادي الحوثي يوسف المداني يعترف : كل عمليات التفجير لمنازل خصوم المسيرة تتم بتوجيهات عبدالملك الحوثي وهو من يحدد موعد التفجير- فيديو

الأربعاء 27 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف قيادي سابق في جماعة الحوثي عن تفاصيل صادمة حول عمليات التفجير لمنازل الخصوم التي تعتمدها ميلشيا الحوثي في التعامل مع المناهضين لها في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها .

وأكد الناطق الرسمي السابق والمنشق عن جماعة الحوثي "علي البخيتي " في تسجيل مرئي بثه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي – وتابعة مارب برس- أن كافة عمليات تفجير المنازل يتم تنفيذها بتوجيهات مباشرة ينفرد باصدارها زعيم الجماعة " عبد الملك الحوثي " بشكل شخصي مشيرا الى ان القيادي البارز في جماعة الحوثي وصهر زعيم الجماعة " يوسف المداني "(منتحل رتبة لواء وقائد المنطقة العسكرية الخامسة حاليا) صرح له خلال حوار دار بينهما حول عمليات تفجير منازل الخصوم أن كافة عمليات التفجير تتم بتوجيهات مباشرة من " عبد الملك الحوثي " وانه هو وبشكل منفرد من يحدد توقيت التفجير .

وأشار " االبخيتي" إلى انه في العام 2014م وجه زعيم جماعة الحوثي بتفجير منزل أحد خصوم الجماعة وحدد الساعة العاشرة صباحا للتنفيذ وتم فعليا التفجير للمنزل في الساعة التي حددها "الحوثي" مؤكدا أن "عبد الملك الحوثي" هو وبشكل حصري من ينفرد بإصدار أوامر تفجير المنازل وتحديد توقيت التنفيذ.

وحول التفجير الكارثي الذي نفذته عناصر تابعة للميلشيا في مديرية " رداع " وتسبب في مقتل العديد من الأسر البريئة اعتبر " البخيتي " انه مع افتراض ان زعيم الجماعة لم يوجه بشكل مباشر بتفجير منزل " الزيلعي" كونه العملية تمت في مديرية "رداع " ألا ان من نفذوا التفجير لم يخالفوا منهجية جماعة الحوثي في التعامل مع الخصوم.

ولفت " القيادي الحوثي المنشق عن الجماعة والمقيم حاليا في العاصمة البريطانية "لندن" ان السنوات الأخيرة وبخاصة بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وتوسع نفوذ الجماعة واضطرارها لتفعيل العمل السياسي واجراء حوارات ومباحثات مع وفود إقليمية ودولية لجات الجماعة إلى احداث بعض التغيير في تعاملها مع وقائع تفجير منازل الخصوم فبعد ان كانت تعترف بشكل علني بقيامها بهذه الجرائم وتبث مشاهد التفجير للمنازل عبر وسائل الاعلام التابعة لها أصبحت تضطر للتبرأ من بعض عمليات التفجير التي تثير ضجة واسعة وتثير السخط العام وتحمل منفذيها المسئولية باعتبارها أخطاء فردية ولاعلاقة لقيادة الجماعة بها .