بخسارته من الإمارات 3-0.. هل تضاءلت فرص المنتخب اليمني في المنافسة؟

الأربعاء 27 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 135

ظهر المنتخب اليمني الأول بصورة مهزوزة في مباراة الاياب التي خسرها من الامارات بثلاثية نظيفة، يوم الثلاثاء على عكس مباراة الذهاب الاسبوع الماضي التي خسرها المنتخب اليمني بصعوبة في ابوظبي بنتيجة 2-1، لكنه كان طرفا قويا.

ويحتل المنتخب اليمني المركر الثالث في مجموعته خلف الامارات والبحرين بعد اربع جولات من التصفيات.

وبالخسارة من الامارات ذهابا وايابا تضاءلت فرص المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في المنافسة على خطف أحد بطاقتي التأهل إلى الأدوار التالية في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليبقى على رصيده السابق بـ 3 نقاط.

اما المنتخب الإماراتي فقد ضمن التأهل إلى الأدوار الحاسمة من التصفيات الآسيوية، عقب صدارته لفرق المجموعة بـ 12 نقطة، من 4 انتصارات متتالية.

وخسر المنتخب الوطني مجددا أمام نظيره الإماراتي، مساء الثلاثاء، بثلاثية نظيفة، على ملعب الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر السعودية، في منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وسجلت أهداف اللقاء في زمن الشوط الأول الذي شهد تفوقا إماراتيا وسيطرة على وسط الميدان أثمرت على ثلاثة أهداف سجلت في الدقيقة 13، 23، 35.

وبدأ المنتخب الإماراتي الضغط مبكرا على مرمى محمد أمان، ونجح في تسجيل الهدف الأول عبر لاعبه "فابيو دي ليما" من ضربة حرة في الدقيقة الـ 13، قبل أن يضاعف النتيجة نفس اللاعب بهدف ثانٍ في الدقيقة 23، مستغلًا حالة التوهان وعدم التركيز في خط الدفاع، ليأتي الهدف الثالث عبر اللاعب "سلطان الأميري" في الدقيقة 35.

ومع دخول الشوط الثاني لم يتغير أداء المنتخب الوطني، إذ حاول السيطرة على منطقة الدفاع بهدف الحفاظ على شباكه دون مزيد من الأهداف، فيما أجرى مدرب المنتخب الإماراتي خمسة تغييرات، غير أن النتيجة لم تتغير لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة لصالح الإمارات