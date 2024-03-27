ضربة امريكية جوية في معقل جماعة الحوثي

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قالت وسائل اعلام الحوثيون اليوم الأربعاء، أن طيران الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، شن غارة جوية على محافظة صعدة شمالي البلاد، معقل الجماعة الانقلابية.
وذكرت عصر اليوم أن "طيران العدو الأميركي البريطاني شن غارة على منطقة القطينات بمديرية باقم التابعة لصعدة'' دون مزيد من التفاصيل.
كما لم يصدر تعليق فوري امريكي حتى الآن بشأن الغارة.