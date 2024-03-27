عدن.. التشاور والمصالحة تقر خمس لجان دائمة وتشدد على الرئاسي والحكومة القيام بثلاثة أمور مهمة

الأربعاء 27 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 319

اقرت هيئة التشاور والمصالحة اليوم الأربعاء، لجانها الدائمة، وناقشت في اجتماع عبر الاتصال المرئي ترتيبات لاجتماع قادم حضوري، في العاصمة عدن.

وفي والتفاصيل. عقدت هيئة التشاور والمصالحة، اجتماعا مرئيا، برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، جميله علي رجاء، وأكرم العامري، وعدد من اعضاء الهيئة العامة.

واستعرض الغيثي الجهود التي بذلتها رئاسة الهيئة خلال المرحلة السابقة، والتي يأتي في طليعتها تشكيل اللجان الخمس الدائمة في هيئة التشاور والمصالحة، حيث قدم تفاصيل نتائج هذه الجهود نائب رئيس الهيئة القاضي أكرم العامري، الذي اشاد بالتعاطي الايجابي والتعاون والحرص الذي ابدته القوى والمكونات والاحزاب السياسية اثناء التشاور معها.

واشار العامري الى ان جهود الهيئة خلال المرحلة القادمة سيعتمد على تفعيل واداء هذه اللجان لمهامها وفقاً للائحة.

وناقش اجتماع الهيئة الترتيبات والتجهيزات لاجتماعات الهيئة العامة الحضورية في عدن، حيث تعكف رئاسة الهيئة على وضع برنامج واجندة الاجتماعات للهيئة العامة، ولجانها الدائمة، واعمالها الأخرى مع الجهات ذات العلاقة.

في الاجتماع ايضا، قدم رئيس الهيئة احاطة عن اللقاء الموسع الذي عقد في عدن برئاسة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي وبحضور عدد من اعضاء مجلس القيادة، لرئاسة الهيئة، ورئاستي مجلسي النواب والشورى، وعدد من مستشاري الرئيس، وكذا تفاصيل اللقاءات التي تمت مع دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك.

وفي هذا الصدد، أكدت هيئة التشاور والمصالحة على دعمها ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء وحكومته.

وشددت على أهمية تفعيل هيئات ومؤسسات الدولة وتوحيد جهودها، والحاجة الماسة لإيجاد معالجات اقتصادية عاجلة من خلال برنامج الحكومة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وجددت الهيئة دعمها لجهود ومساعي الاشقاء، والحاجة الى وقف الحرب وبدء السلام والاستقرار في بلادنا من خلال عملية سياسية شاملة تنهي إنقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتعالج آثاره، وتستعيد مؤسسات الدولة، وتحل جميع القضايا الرئيسية وفي طليعتها القضية الجنوبية.

وتحدث رئيس الهيئة عن النشاطات والاتصالات الأخرى التي اجرتها رئاسة الهيئة مع المبعوث الأممي في إطار دعم جهود تحقيق السلام، وكذا المنظمات الدولية في إطار برنامج التعاون المشترك معها، وتنسيق جهودها لضمان الاستفادة وفق المسارات والمهام المعمول عليها في الهيئة لتمتين صف الشرعية ومقاربة قواها السياسية وتفعيل مؤسسات الدولة، والاستعداد لاستحقاقات المرحلة القادمة.

من جانب آخر، جددت الهيئة ممثلة بالقوى والمكونات والاحزاب السياسية في الذكرى التاسعة لانطلاق عاصفة الحزم شكرها للأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، لما قدموه من دعم واسناد لشعبنا بقيادة الشرعية، والذي جسد معاني الأخوة الصادقة والمصير المشترك.

وحيت الهيئة تضحيات شعبنا واستبسال ابناءه في الدفاع عن مبادئه وتطلعاته في العيش الكريم، ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والاشقاء في التحالف العربي الى رعاية عاجلة للجرحى واسر الشهداء، واسر المخطوفين والمخفيين قسراً لدى ميليشيات الحوثي، خاصة انهم يمرون بظروف تستدعي لفتة كريمة ومتابعة لا شك انها استحقاق طبيعي وضروري في إطار معركتنا الوطنية.

واستمعت رئاسة الهيئة الى مداخلات اعضاء الهيئة وملاحظاتهم في مختلف المواضيع آنفة الذكر، وأقر الاجتماع رفع عدد من التوصيات والمقترحات المكتوبة لمجلس القيادة الرئاسي، حول عدد من الملفات والقضايا، وفق وكالة سبأ.