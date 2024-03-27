مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والجهود الهادفة الى التوصل لحل سياسي شامل يحفظ سيادة ووحدة واستقرار اليمن

الأربعاء 27 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفه الثابت في الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له وحرصه على التوصل إلى حل سياسي شامل بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وأكد رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن السفير "سرحان المنيخر" لدى لقائه وكيل محافظة حضرموت " حسن سالم الجيلاني" حرص مجلس التعاون على مواصلة حرص دول مجلس التعاون على مواصلة دعم الجهود الهادفة الى التوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة .

واستعرض الجانبان آخر التطورات التي تشهدها اليمن حيث نوه رئيس البعثة بجهود دول مجلس التعاون لدعم الحل السياسي في اليمن، والجهود المخلصة المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

وجدد السفير " سرحان المنيخر" الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

من جانبه أكد الأستاذ حسن الجيلاني، وكيل محافظة حضرموت، دعم أبناء محافظة حضرموت لكافة الجهود المؤدية لتحقيق السلام في اليمن، وعلى وجه الخصوص الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، لدعم الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي في طريق استعادة الدولة كما استعرض سير تنفيذ المشاريع التنموية المقدمة من قبل دول مجلس التعاون لمحافظة حضرموت.