تعيينه لاقى ترحيبا واسعا.. من هو الدكتور الزنداني الوزير الجديد للخارجية في الحكومة اليمنية؟

الأربعاء 27 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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لاقى القرار الرئاسي بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية في الحكومة اليمنية ترحيبا من اطراف سياسية ودبلوماسية في اليمن.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني،صباح الاربعاء، مرسوما رئاسيا بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، بدلا من أحمد عوض بن مبارك، الذي تم تعيينه رئيساً للحكومة اليمنية مطلع فبراير الماضي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ: "صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 100 لسنة 2024، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين".

وأضافت "قضت المادة الثانية والأخيرة من القرار، العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية".

وأتى القرار عقب اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، وقف خلاله على تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، والإجراءات التنفيذية المطلوبة لمواصلة وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال المرحلة المقبلة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

وأضافت الوكالة أن المجلس ناقش خلال الاجتماع عدداً من المقترحات والتقارير المقدمة من رئيس المجلس وأعضائه بشأن بعض الاستحقاقات المؤجلة، والتقييمات الإضافية للأداء التنفيذي خلال المرحلة الماضية ومدى الالتزام بقرارات وتوصيات وموجهات المجلس على مختلف المستويات.

من هو الزنداني؟

الدكتور شايع الزنداني، هو دبلوماسي يمني شغل عدة مناصب رفيعة على مدى 35 عاما تقريبا.

-ولد في مديرية جحاف بمحافظة الضالع، ودرس كلية الحقوق جامعة عدن وكان من أوائل الطلاب المتفوقين، قبل أن يواصل دراساته العليا في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة بريطانيا حتى نال شهادة الدكتوراة في القانون الدولي، كما نال في وقت لاحق شهادة دكتوراة فخرية في العلاقات الدولية والسياسية.

-شغل الزنداني منصب سفير اليمن لدى السعودية منذ العام 2017، وسبق له أن عمل نائبًا لوزير الخارجية في أوقات سابقة، وسفيرًا لدى بريطانيا وإيطاليا والأردن، وسفيرا غير مقيم لدى اليونان وألبانيا وصربيا، ومندوب دائم سابق لدى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، كما عمل في بعثات اليمن في بغداد وجنيف.

-يتمتع الزنداني بخبرة سياسية ودبلوماسية واسعة، وعمل أيضا في المجال الأكاديمي، وكان عضوا في العديد من المنظمات الاجتماعية والمراكز الإقليمية والدولية المتخصصة.