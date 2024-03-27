الكشف عن عدد اليمنيين العالقين في غزة ودولة خليجية تستجيب لطلب اجلائهم

الأربعاء 27 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت الحكومة اليمنية اليوم الاربعاء ان نحو 110 مواطنا يمنيا عالقون في قطاع غزة منذ الحرب الإسرائيلية المستمرة بداية اكتوبر من العام الماضي.

وبدأت الحكومة تحركات لاجلاء الرعايا اليمنيين في القطاع المحاصر.

وفي جديد هذه التحركات قال سفير اليمن لدى الدوحة، راجح بادي، ان دولة قطر استجابت لطب اجلاء العالقين اليمنيين في غزة الى العريش بمصر ثم الى الدوحة وبعدها الى اليمن.. مشيرا الى انه يأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح قريبا.

وكتب السفير بادي على حسابه في منصة اكس منشور- رصده محرر مأرب برس- قال فيه: ''نثمن عاليا استجابة الأشقاء في دولة قطرالشقيقة لطلب إجلاء المواطنيين اليمنيين العالقين في قطاع غزة والبالغ عددهم نحو 110 أشخاص من العريش إلى الدوحة، ثم إلى اليمن بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في الجانب المصري''.

واضاف: ''تقديرنا لهذه الجهود الكريمة المشتركة الهادفة لإنهاء معاناة اليمنيين العالقين في القطاع والتي نأمل أن تكلل بالنجاح قريبا''.

والأحد الماضي، بحث سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية خالد محفوظ بحاح مع مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير اسماعيل خيرت وسفير دولة قطر لدى مصر طارق الانصاري جهود اجلاء العالقين اليمنيين من قطاع غزة.

وجاء اللقاء، وفق وكالة سبأ- في اطار الجهود المشتركة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر بهدف اجلاء الرعايا اليمنيين العالقين في قطاع غزة منذ بداية الاجتياح الاسرائيلي للقطاع.

وأعرب السفير بحاح عن تقدير حكومة بلادنا للجهود التي يبذلها الاشقاء في كل من مصر وقطر من اجل تخفيف المعاناة الانسانية التي يعيشها العالقين اليمنيين في القطاع، آملاً ان تتكلل هذه الجهود باتمام عملية الاجلاء في اقرب وقت ممكن.