عقوبات أمريكية صارمة تستهدف وسطاء ماليين لـ الحوثي وحزب الله اطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على مستشفى عدن العام بمناسبة عاصفة الحزم ميسي يحدد موعد اعتزاله كرة القدم معلومات مهمة قد تغنيك عن زيارة الطبيب.. أسباب مغص البطن المتكرر: وكيفية الوقاية منها حزب الله يعلن قصف مستوطنة حدودية بعشرات الصواريخ.. ومقتل إسرائيلي اشتعال أقوى المعارك والمواجهات الشرسة في غزة ..وهناك قتلى وجرحى في سلسلة غارات عنيفة إسرائيلية تحذير للرجال من عوامل قد تدمّر حياتهم الجنسية السعودية تصدر بيانا عاجلا بعد قرارات مجنونة اسرائيلية بشأن الضفة الغربية بغياب ميسي.. الأرجنتين تضرب كوستاريكا بالثلاثة زلازل تهز مناطق في أنحاء العالم الًيَوُمًِ .. أين اهتزت الأرض خلال الساعات الماضية
فرضت الولايات المتحدة امس(الثلاثاء) عقوبات على ستة كيانات وفرد وناقلتين لعملهم وسطاء ماليين وتجاريين للحوثيين في اليمن و«حزب الله» اللبناني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: إن العقوبات تستهدف ستة كيانات وفرداً وناقلتين متمركزتين أو مسجلتين في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان، مبينة أنهم شاركوا في تسهيل شحنات السلع والمعاملات المالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر «سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لدينا لاستهداف أولئك الذين يشحنون البضائع غير المشروعة لصالح الجماعات الإرهابية».
وكان برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع للخارجية الأمريكية قد أعلن في وقت سابق اليوم عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ممولي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وهم عباس حمدان أو سبيت بن الحارث، مطالبة بإرسال المعلومات عنهم أو تحديد المعلومات عن شركائهم.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة فرض عقوبات على 11 فرداً وكياناً يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات، مبينة أن نظام الأسد يستمد إيرادات كبيرة من تجارة الكبتاغون غير المشروعة وتصدير المواد الخام المستخرجة والمصدرة من سورية بمساعدة كيانات أجنبية