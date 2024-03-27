عقوبات أمريكية صارمة تستهدف وسطاء ماليين لـ الحوثي وحزب الله اطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على مستشفى عدن العام بمناسبة عاصفة الحزم ميسي يحدد موعد اعتزاله كرة القدم معلومات مهمة قد تغنيك عن زيارة الطبيب.. أسباب مغص البطن المتكرر: وكيفية الوقاية منها حزب الله يعلن قصف مستوطنة حدودية بعشرات الصواريخ.. ومقتل إسرائيلي اشتعال أقوى المعارك والمواجهات الشرسة في غزة ..وهناك قتلى وجرحى في سلسلة غارات عنيفة إسرائيلية تحذير للرجال من عوامل قد تدمّر حياتهم الجنسية السعودية تصدر بيانا عاجلا بعد قرارات مجنونة اسرائيلية بشأن الضفة الغربية بغياب ميسي.. الأرجنتين تضرب كوستاريكا بالثلاثة زلازل تهز مناطق في أنحاء العالم الًيَوُمًِ .. أين اهتزت الأرض خلال الساعات الماضية
أقرت السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن إطلاق إسم الأمير محمد بن سلمان، على مستشفى عدن العام، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لانطلاق «عاصفة الحزم»، و تقديرا وعرفانا بما قدمته السعودية من دعم سخي في مختلف المجالات للجمهورية اليمنية بشكل عام والعاصمة المؤقتة عدن على وجه الخصوص، وفي مقدمتها بناء هذا الصرح الطبي الشامخ وإعادة تأهيله وتشغيله.
وكان الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أعاد افتتاح مستشفى عدن العام في مايو العام الماضي بعد استكمال تأهيله وتجهيزه وتشغيله بتمويل من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وبالإضافة إلى مركز للقلب، يحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية تشمل تخصصات العيون، الأطفال، والأمراض الجلدية، والأسنان، والأذن والأنف والحنجرة، والعظام، والباطنية، والصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي.
ويقع المستشفى على مساحة 20.000 متر مربع، وتم تجهيزه بـ 2187 جهاز ومعدة طبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا، لخدمة أكثر من 438.000 شخص سنوياً من مدينة عدن والمحافظات المجاورة