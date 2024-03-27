ميسي يحدد موعد اعتزاله كرة القدم

الأربعاء 27 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أكد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، أنه لا يفكر بالاعتزال خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن كرة القدم كانت دائماً أولوية بالنسبة له.

وأضاف "أنا أعرف اللحظة التي أشعر بأنني لم أعد قادراً على الأداء، ولم أعد أقدم الفائدة لفريقي، ولكن كما قلت من قبل أنا شخص أجيد نقد ذاتي، وأعرف من أكون جيداً، ومتى ألعب جيداً، ومتى أكون سيئاً، فعندما أشعر أن الوقت قد حان في اتخاذ هذه الخطوة سأفعل ذلك دون التفكير في الأمر، وطالما كنت أشعر أنني بخير، سأحاول الاستمرار دائماً في المنافسة لأن هذا ما أحبه"، وذلك عبر برنامج بودكاست "بيج تايم".

وأضاف ميسي أن "كرة القدم دائماً ما تجبرك على خوض تحديات أخرى"، مشيراً إلى أنه لم يكن يتخيل الرحيل عن برشلونة الإسباني في وقت سابق.

كرة القدم أولوية أفاد نجم كرة القدم الأرجنتيني أن "كرة القدم كانت دائماً أولوية وأهم شيء، بالنسبة وأستمتع بها منذ صغري، لقد كان حلمي أن أصبح لاعباً محترفاً".

وأردف: "الشيء الأكثر أهمية هو أن أكون دائماً حاضراً بنسبة 100% وتقديم أفضل ما لدي في التدريبات والمباريات". لست رومانسي قال النجم الأرجنتيني "أنا لست رومانسياً، ولكنني أهتم ببعض التفاصيل، وأجيد الاهتمام بعائلتي وأبنائي، ‏وأحب اللعب مع أطفالي الكرة وألعاب الفيديو".

تابعوا المزيد: ميسي لايستبعد مشاركته في مونديال 2026 حب للسعودية أكد ميسي على حبه للسعودية التي زارها أكثر من مرة، بالقول "أشكر الجميع على المحبة التي أتلقاها دائماً كلما أتيتُ إلى السعودية، وقد أتيحت لي الزيارة سابقاً وأود أن أعود مرة أخرى".

وتعبيراً عن إعجابه بالسعودية قال "أنا سعيد بما وجدته في بلادكم وثقافتكم ومكانتكم الفريدة، وأشكركم دائماً على حسن استقبالكم، وأرسل لكم تحية كبيرة، وما زلنا هنا في السعودية يوما آخر مع إنتر ميامي، وسنستمر في الاستمتاع بكل هذه المحبة، ونأمل أن تستمتعوا بالمباريات التي سنلعبها، وأشعر دائماً بالامتنان لجميع الأشخاص الذين يحبونني وما زالوا يتابعوني".

تحقيق الحلم يذكر أن ميسي تمكن من تحقيق حلم المونديال خلال النسخة الأخيرة 2022 عندما توج باللقب على حساب فرنسا في النهائي بركلات الترجيح 4-2.