معلومات مهمة قد تغنيك عن زيارة الطبيب.. أسباب مغص البطن المتكرر: وكيفية الوقاية منها

الأربعاء 27 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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مغص البطن هي حالة يمر بها كل انسان من وقت إلى أخر في حياته نتيجة للعديد من العوامل، مما يسبب الشعور المفاجئ بضيق في عضلات المعدة وبالتالي المعاناة من التقلصات.

وعادة لا يعتبر مغص البطن خطير. الا ان استمراره أو تكراره على فترات قصيرة قد يكون إشارة إلى وجود حالة صحية كامنة، تستوجب منك زيارة الطبيب من اجل تلقي التشخيص والعلاج ولتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.

لذا تعرف الآن على اهم أسباب مغص البطن المتكرر. أسباب مغص البطن المتكرر يشير عادة استخدام مصطلح مغص البطن أو تقلصات البطن إلى وجود ألم وعدم راحة في المنطقة ما بين الصدر والحوض.

وهو ما قد يجعل هناك أسباب متنوعة وعديدة لتلك الحالة. الا انه تعتبر من أكثر أسباب مغص البطن شيوعا ما يلي:

ADVERTISEMENT حساسية الطعام قد يعاني بعض الأشخاص من مغص البطن نتيجة لحساسية المعدة تجاه الطعام.

وتحدث تلك الحالة نتيجة لدفاع الجهاز المناعي عن الجسم ضد الطعام ظنا منه بأنه ضار.

وتعتبر من اكثر أنواع حساسية الطعام شيوعا هي الحساسية تجاه البروتينات مثل: المكسرات السمك البيض الحليب المحار الفول السوداني لذا فإن كنت تعاني من مغص البطن بعد تناول اي من تلك الأطعمة، فقد تكون تعاني من حساسية الطعام. وهو ما يستوجب منك تجنب تناولها.

حيث قد يؤدي الإصابة بالحساسية المفرطة إلى المعاناة من انخفاض مفاجيء في ضغط الدم، وضيق في التنفس، وصعوبة في البلع قد تصل الى الوفاة، وذلك إذا لم تحصل الحالة على العلاج فورا. ADVERTISEMENT برد المعدة قد يؤدي تعرض المعدة إلى بعض العوامل الخارجية إلى حدوث مغص البطن، وقد تتضمن تلك العوامل الإصابة بنزلات البرد أو التهاب المعدة والامعاء أو المعدة الحساسة للبرودة والتي قد تتأثر عند التعرض لبرودة الجو أو تناول الأطعمة والمشروبات المثلجة.

عسر الهضم تحدث حالة عسر الهضم عندما يتسبب الطعام في تهيج الجهاز الهضمي أو عندما يواجه الجسم صعوبة في تكسيره. وتعتبر من أكثر أنواع عدم تحمل الطعام شيوعا منتجات الالبان واللاكتوز.

وقد تظهر اعراض تلك الحالة عند تناول الطعام بكميات كبيرة أو عند تناوله كثيرا أو عند استخدام بعض أنواع الأدوية.

ADVERTISEMENT كثرة الغازات

قد يؤدي تكاثر الغازات إلى الضغط المتزايد على الأمعاء، وبالتالي الشعور بمغص وألم حاد في المعدة. وقد يساعد تناول بعض الأطعمة إلى حدوث تلك الحالة مثل البروكلي، والقمح، والفاصوليا، والأطعمة الدسمة، ومنتجات الألبان، والمشروبات الغازية. ارتجاع المريء ارتجاع المريء هي حالة مرضية طويلة الأمد تتسبب في ارتداد حمض المعدة بشكل مستمر. وهو ما قد يتسبب في ظهور بعض الاعراض المرضية، والتي من ضمنها ألم ومغص البطن. تعرف على المزيد من هنا عن اعراض ارتجاع المريء.

ADVERTISEMENT المعاناة من الإمساك

عندما يصعب على الجسم التخلص من الفضلات، فإنها تتجمع في الأمعاء مما يزيد الضغط على القولون، وهو ما قد يسبب المغص وألم في المعدة. وقد يحدث هذا لعدة أسباب من أبرزها:

تناول القليل من الألياف الغذائية والسوائل استخدام بعض أنواع الأدوية عدم ممارسة النشاط الرياضي انسداد الأمعاء قرحة المعدة قد يؤدي الإصابة ببكتيريا الملوية البوابية أو الافراط في استخدام الأدوية غير الستيرويدية إلى المعاناة من قرح المعدة.

وهو ما قد يتسبب في حدوث ألم شديد ومستمر في المعدة. كما ان من اعراضها أيضا الإصابة بعسر الهضم، وانتفاخ البطن، وفقدان الوزن. التهاب المسالك البولية من أسباب مغص البطن أيضا هو المعاناة من التهاب البول. والتي تصب الشخص عادة كنتيجة لوجود عدوى بكتيرية والتي من ابرز أنواعها بكتيريا الإشريكية القولونية.

وتعتبر من اعراض التهاب البول والمثانة وجود ألم وانتفاخ في اسفل البطن، مع الرغبة في التبول بكثرة. وذلك إلى جانب رائحة البول الكريهة مع وجود دم في البول.

ADVERTISEMENT اما إذا كان الألم في الجزء العلوي من البطن مع وجود حمى وشعور بالغثيان، فقد يكون ذلك مؤشر على انتقال العدوى إلى المستويات العليا من المسالك البولية لدى الشخص المصاب.

التسمم الغذائي يؤدي التعرض إلى تناول الطعام الملوث إلى ظهور بعض الاعراض المرضية والتي من ضمنها حدوث مغص البطن، وقد يستغرق ظهور الاعراض بضعة دقائق أو ساعات أو أيام. ومن ابرز اعراض التسمم الغذائي:

ADVERTISEMENT اضطراب المعدة الغثيان والقيء الحمى الإسهال ويعتبر كبار السن والحوامل والأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة لخطر التسمم الغذائي نظرا لضعف الجهاز المناعي.

لذا فأنه من الأفضل الاعتماد على الأنظمة الغذائية الصحية والمواظبة على العادات الصحية السليمة لتجنب التعرض لخطر التسمم. أسباب مغص البطن لدى النساء ويمكن ان يحدث مغص أسفل البطن لدى النساء نتيجة لاي من الأسباب التالية:

شدة الدورة الشهرية والتي تسمى باسم عسر الطمث بطانة الرحم الأورام الليفية تكيس المبيض التهاب الحوض الحمل خارج الرحم مضاعفات مرتبطة بالحمل موضوعات متعلقة أسباب حدوث غثيان بعد الأكل وعلاجه أسباب التعرق الزائد:

واكتشف افضل طرق العلاج متى يجب زيارة الطبيب قد يزول مغض البطن الخفيف من تلقاء نفسه ودون الحاجة إلى علاج، بينما قد تطلب بعض الحالات والتي قد تعاني من المغص الشديد أو ظهور بعض الاعراض المرضية إلى ضرورة زيارة الطبيب.

ومن تلك الاعراض: البراز الدموي ألم عند التبول قيء الدم الغثيان والقيء المستمر اصفرار العينين أو الجلد انتفاخ شديد في البطن صعوبة التنفس الحمى المعاناة من الإمساك لفترات طويلة ظهور علامات الجفاف مثل العطش الشديد وغمقان البول فقدان الشهية فقدان الوزن غير المبرر

كيفية الوقاية من مغص البطن لا يمكن الوقاية من كل أشكال آلم المعدة أو البطن. الا انه يمكنك ان تقلل من فرص الإصابة بالمغص عن طريق اتباع التالي: اتباع نظام غذائي صحي تجنب الأطعمة التي قد تسبب حساسية لك اجعل من شرب الماء عادة ممارسة الرياضة الخفيفة بشكل مستمر تجنب تناول الوجبات الكبيرة أو الدسمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء فعليك بتجنب تناول الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل