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مقاومة أرحب في فعالية رمضانية... تعلن المضي في نهج المقاومة المسلحة حتى التحرر من المشروع الحوثي

الأربعاء 27 مارس - آذار 2024 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- خاص
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 أحيت المقاومة الشعبية بمديرية أرحب أمسية رمضانية في مدينة مأرب أكدت خلالها المضي في نهج المقاومة المسلحة حتى التحرر من المشروع الحوثي السلالي الإرهابي مهما عظمت التضحيات 

 

 وخلال الأمسية دعى مجلس المقاومة بمديرية أرحب الى تلاحم القوى الوطنية في وجه المشروع المليشاوي السلالي الأرهابي ومواصلة الكفاح المسلح للتخلص من إجرامه المتواصل بحق أبناء اليمن وتكاتف جميع فئات المجتمع لرفض كل الجرائم والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي والتي كان آخرها جريمة تفجير المنازل بمدينة رداع بمحافظة البيضاء على رؤوس ساكنيها والتي راح ضحيتها ٣٥ شهيدا وجريحا وجريمة اقتحام منازل الآمنين واختطافهم في عزلة بني علي بأرحب التي كشفت الوجه القبيح للمليشيا التي لا تراعي حرمة للنساء والأطفال وكبار السن 

 

 ونوهت مقاومة أرحب الى أن استمرار الحوثي في إجرامه يقرب من نهايته ويفضح مشروعه السلالي القائم على منهجية إجرامية لا تقل بشاعة عن منهجية الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية وأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وستحاسب عليها المليشيا الإجرامية طال الزمان أو قصر 

 

 كما دعت مقاومة أرحب المجلس الرئاسي الى سرعة حسم المعركة ودعم القوات المسلحة والاعتناء بأسر الشهداء والجرحى و مواصلة العمليات العسكرية بعد أن تعثرت كل دعوات السلام المطروحة من أكثر من عامين  

 

حظر الأمسية قائد مقاومة صنعاء عضو مجلس النواب الشيخ منصور الحنق ومشائخ ووجهاء المديرية وقيادات مدنية وعسكرية وألقيت فيها العديد من الكلمات والفقرات الفنية المعبرة

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