مقاومة أرحب في فعالية رمضانية... تعلن المضي في نهج المقاومة المسلحة حتى التحرر من المشروع الحوثي قائد عسكري يكافئ مواطن شجاع قتل مشرفاً حوثياً ثأراً لأخيه بـ اثنين مليون وسلاحه الشخصي - مأرب برس ينفرد بنشر التفاصيل قانون أمريكي يمنع الأطفال القصر من استخدام وسائل التواصل الاجتماع عاجل: قرار رئاسي بتعيين الزنداني وزيرا للخارجية غضب دولي .. لماذا لم توقف تركيا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؟ الجيش السوداني يعلن موقفا حاسما بخصوص اتفاق الأطراف السياسية في السودان عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين أوقاف تعز تدشن البرنامج الدعوي الرمضاني في الإصلاحية المركزية والسجون والمستشفيات العامة الكشف عن اتفاق ''غير مباشر'' بين البنكين المركزين في عدن وصنعاء 350 جريمة قتل تحت التعذيب.. الحكومة تندد بجريمة تصفية الحوثيين للتربوي الحكيمي ونقابة المعلمين تطالب بلجان تحقيق اممية
أحيت المقاومة الشعبية بمديرية أرحب أمسية رمضانية في مدينة مأرب أكدت خلالها المضي في نهج المقاومة المسلحة حتى التحرر من المشروع الحوثي السلالي الإرهابي مهما عظمت التضحيات
وخلال الأمسية دعى مجلس المقاومة بمديرية أرحب الى تلاحم القوى الوطنية في وجه المشروع المليشاوي السلالي الأرهابي ومواصلة الكفاح المسلح للتخلص من إجرامه المتواصل بحق أبناء اليمن وتكاتف جميع فئات المجتمع لرفض كل الجرائم والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي والتي كان آخرها جريمة تفجير المنازل بمدينة رداع بمحافظة البيضاء على رؤوس ساكنيها والتي راح ضحيتها ٣٥ شهيدا وجريحا وجريمة اقتحام منازل الآمنين واختطافهم في عزلة بني علي بأرحب التي كشفت الوجه القبيح للمليشيا التي لا تراعي حرمة للنساء والأطفال وكبار السن
ونوهت مقاومة أرحب الى أن استمرار الحوثي في إجرامه يقرب من نهايته ويفضح مشروعه السلالي القائم على منهجية إجرامية لا تقل بشاعة عن منهجية الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية وأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وستحاسب عليها المليشيا الإجرامية طال الزمان أو قصر
كما دعت مقاومة أرحب المجلس الرئاسي الى سرعة حسم المعركة ودعم القوات المسلحة والاعتناء بأسر الشهداء والجرحى و مواصلة العمليات العسكرية بعد أن تعثرت كل دعوات السلام المطروحة من أكثر من عامين
حظر الأمسية قائد مقاومة صنعاء عضو مجلس النواب الشيخ منصور الحنق ومشائخ ووجهاء المديرية وقيادات مدنية وعسكرية وألقيت فيها العديد من الكلمات والفقرات الفنية المعبرة