عاجل: قرار رئاسي بتعيين الزنداني وزيرا للخارجية

الأربعاء 27 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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صدر اليوم الاربعاء قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رقم ( ١٠٠) لسنة ٢٠٢٤م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

وقضت المادة الثانية والاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وقبل صدور هذا القرار، احتفظ رئيس الحكومة احمد عوض بن مبارك بمنصبه وزيرا للخارجية رغم تعيينه رئيسا للحكومة خلفا لمعين عبدالملك.