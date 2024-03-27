قائد عسكري يكافئ مواطن شجاع قتل مشرفاً حوثياً ثأراً لأخيه بـ اثنين مليون وسلاحه الشخصي - مأرب برس ينفرد بنشر التفاصيل قانون أمريكي يمنع الأطفال القصر من استخدام وسائل التواصل الاجتماع عاجل: قرار رئاسي بتعيين الزنداني وزيرا للخارجية غضب دولي .. لماذا لم توقف تركيا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؟ الجيش السوداني يعلن موقفا حاسما بخصوص اتفاق الأطراف السياسية في السودان عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين أوقاف تعز تدشن البرنامج الدعوي الرمضاني في الإصلاحية المركزية والسجون والمستشفيات العامة الكشف عن اتفاق ''غير مباشر'' بين البنكين المركزين في عدن وصنعاء 350 جريمة قتل تحت التعذيب.. الحكومة تندد بجريمة تصفية الحوثيين للتربوي الحكيمي ونقابة المعلمين تطالب بلجان تحقيق اممية ماذا قال الرئيس العليمي عن عاصفة الحزم والحرب المستمرة في اليمن منذ 10 سنوات؟
صدر اليوم الاربعاء قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رقم ( ١٠٠) لسنة ٢٠٢٤م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.
وقضت المادة الثانية والاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وقبل صدور هذا القرار، احتفظ رئيس الحكومة احمد عوض بن مبارك بمنصبه وزيرا للخارجية رغم تعيينه رئيسا للحكومة خلفا لمعين عبدالملك.