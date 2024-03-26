عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب على من وصفتهم بوسطاء ماليين وتجاريين لمليشيات الحوثي الارهابية في اليمن وفيلق القدس الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية.

واوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن العقوبات تستهدف ستة كيانات وفردا وناقلتين.. مشيرة إلى أنهم شاركوا في تسهيل شحنات السلع والمعاملات المالية.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لدينا لاستهداف أولئك الذين يشحنون البضائع غير المشروعة لصالح الجماعات الإرهابية".