أوقاف تعز تدشن البرنامج الدعوي الرمضاني في الإصلاحية المركزية والسجون والمستشفيات العامة

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دشن مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز المهندس/ أبوبكر سعيد هاشم البرنامج الدعوي الرمضاني في الإصلاحية المركزية والسجون والمستشفيات العامة في المحافظة للعام 1445هـ 2024م، وذلك برعاية قطاع الإرشاد بوزارة الأوقاف والإرشاد، وضمن حملة مرشدي سفراء رمضان.
وفي حفل التدشين الذي حضره المقدم عصام سيف الكامل مدير عام الإصلاحية المركزية بتعز، والأستاذ/ عبد الودود حسان مدير إدارة الإرشاد بمكتب الأوقاف، والشيخ/ يحي المُحيا الإمام والخطيب والمرشد بجامع الإصلاحية المركزية بتعز، أكد مدير عام مكتب الأوقاف المهندس أبوبكر هاشم على أهمية مثل هذه البرامج في تذكير الناس بخالقهم وواجباتهم الدينية، وتعزيز الوعي الديني الذي يتصل بكافة شؤون الحياة، والمساهمة في إعادة تأهيل المسجونين.. شاكراً قطاع الإرشاد في الوزارة بقيادة الوكيل/ عبدالناصر الخطري على هذه الرعاية والدعم.
ولفت عبدالرزاق إلى إستعداد مكتب الأوقاف لمزيد من البرامج التوعوية والدعوية والإرشادية مشيراً إلى أن الحملة الدعوية شملت قسم النساء عبر فريق المرشدات التابع لإدارة الإرشاد بمكتب الأوقاف.. موضحاً بأن هذه البرامج تأتي في ظل اهتمام قيادة الوزارة ممثلة بمعالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ/ محمد بن عيضة شبيبة، في الجانب الإرشادي والدعوي في مختلف القطاعات.
وفي التدشين ألقى الشيخ/ يحي المحيا محاضرة دعوية قيمة بعد صلاة العصر على مرتادي الجامع في الإصلاحية المركزية. كما رحب مدير عام الإصلاحية المقدم / عصام سيف الكامل بالحملة الدعوية التي أطلقها مكتب الأوقاف معبرا عن أهمية التوعية والإرشاد والتوعية.