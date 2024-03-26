دائرة القضاء العسكري تحيي الذكرى الثالثة لاستشهاد اللواء الدكتور عبدالله الحاضري

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين أوقاف تعز تدشن البرنامج الدعوي الرمضاني في الإصلاحية المركزية والسجون والمستشفيات العامة الكشف عن اتفاق ''غير مباشر'' بين البنكين المركزين في عدن وصنعاء 350 جريمة قتل تحت التعذيب.. الحكومة تندد بجريمة تصفية الحوثيين للتربوي الحكيمي ونقابة المعلمين تطالب بلجان تحقيق اممية ماذا قال الرئيس العليمي عن عاصفة الحزم والحرب المستمرة في اليمن منذ 10 سنوات؟ توجيهات وإجراءات في تعز لمواجهة الضنك والكوليرا بعد قليل.. مباراة الإياب بين اليمن والإمارات في التصفيات الآسيوية ''تعرف على التشكيلة'' أمام ممثلين عن 180 برلمان بالعالم.. اليمن تضع الجميع أمام حقيقة الحوثيين وجرائهم بما فيها مجزرة رداع الأخيرة تأسيس قوة عسكرية جنوبية جديدة.. عيدروس يكشف الهدف من منصبه في المجلس الرئاسي وخطوات سيبدأ تنفيذها بعد عيد الفطر تنفيذ 5 إنزالات جوية على غزة بمشاركة 4 دول
أحيت دائرة القضاء العسكري الذكرى الثالثة لاستشهاد اللواء الدكتور عبدالله الحاضري، مدير دائرة القضاء العسكري السابق المدعي العام العسكري السابق، والذي استشهد في مقدمة صفوف القوات المسلحة دفاعاً عن المكتسبات والثوابت والهوية الوطنية.
وفي كلمته خلال الفعاليه، استعرض نائب مدير دائرة القضاء العسكري العميد القاضي محمد الجعفري، الأدوار النضاليه التي جسدها الشهيد البطل في القضاء العسكري وبطولاته في جبهات القتال.
وقال إن البطل الحاضري خاض النضال ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية على عدة مستويات قضائية وفي أرض المعركة.. مؤكداً أن دماء الشهداء هي منارة يسير على دربهم كل الأحرار والأبطال في معركتنا المقدسة ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.
من جانبه، أشاد نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن على عمار الجايفي، بمناقب الشهيد البطل ومواقفه الوطنية وتضحياته النضالية.
وقال إنه كان نموذجاً يحتذى به في النضال والتضحية.. مضيفاً أن سيرة الشهيد ومناقبه وتضحياته لن تذهب سدى وستكون عهداً على الأبطال.
مؤكداً أن تضحيات الشهداء لن تذهب هدرا وأن هذه الجماعة ستذهب هي ومشاريعها والداعمين لها إلى مزبلة التاربخ على أيدي أبطال القوات المسلحه.
وإلى ذلك، أكد سيف الحاضري، شقيق الشهيد، أن الكرامة والحرية لها ثمن دفعناه وما زلنا ندفعه من دماء زكية من أبطال قواتنا المسلحه والأمن البواسل، ولن تذهب هذه الدماء هدرا.
وقال إن المعركة التي نخوضها مقدسه ويجب على الجميع بذل الغالي والنفيس والتضحيه للقضاء على تنظيم جماعة الحوثي الارهابية.
وأكد أهمية تظافر الجهود وشحذ الهمم للمعركة الفاصله وإنهاء هذا التظيم الإرهابي، ما لم فان الخطر سيعم اليمن والمنطقه إذا تم التساهل بالقضاء على هذه الآفة.
حضر الفعالية عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وجمع غفير من المواطنين.