آخر الاخبار

الكشف عن اتفاق ''غير مباشر'' بين البنكين المركزين في عدن وصنعاء 350 جريمة قتل تحت التعذيب.. الحكومة تندد بجريمة تصفية الحوثيين للتربوي الحكيمي ونقابة المعلمين تطالب بلجان تحقيق اممية ماذا قال الرئيس العليمي عن عاصفة الحزم والحرب المستمرة في اليمن منذ 10 سنوات؟ توجيهات وإجراءات في تعز لمواجهة الضنك والكوليرا بعد قليل.. مباراة الإياب بين اليمن والإمارات في التصفيات الآسيوية ''تعرف على التشكيلة'' أمام ممثلين عن 180 برلمان بالعالم.. اليمن تضع الجميع أمام حقيقة الحوثيين وجرائهم بما فيها مجزرة رداع الأخيرة تأسيس قوة عسكرية جنوبية جديدة.. عيدروس يكشف الهدف من منصبه في المجلس الرئاسي وخطوات سيبدأ تنفيذها بعد عيد الفطر تنفيذ 5 إنزالات جوية على غزة بمشاركة 4 دول روسيا تتهم 3 دول من بينها أمريكا بالوقوف وراء هجمات موسكو العراق يضرب الفلبين في مباريات تاريخية ويبلغ المرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم

الكشف عن اتفاق ''غير مباشر'' بين البنكين المركزين في عدن وصنعاء

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 271


كشف خبير اقتصادي عن اتفاق غير مباشر بين البنك المركزي الحكومي في عدن، والبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وذلك بالتراجع عن إجراءات حظر التعامل مع شركات وبنوك على خلفية تدشين نظام الشبكة الموحدة للتحويلات المالية.

وقال مدير مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، في منشور على فيسبوك، اليوم، إن البنك المركزي في صنعاء تراجع عن حظر التعامل مع شركتي صرافة كان قد وجه بعدم التعامل معها ضمن الشبكة الموحدة للتحويلات.

وأضاف أن البنك المركزي في عدن يعيد النظر في التوجيه بعدم التعامل مع عدد من البنوك وشركات الصرافة.

ووصف نصر تلك الاجراءات بانها اتفاق غير مباشر بين الطرفين لإلغاء كل الإجراءات التصعيدية خلال الأيام القليلة الماضية.
هذا وأصدر البنك المركزي بصنعاء، تعميم وجه خلاله بإعادة التعامل مع شركات الصرافة في عدن المتمثلة في شركة القطيبي، وشركة البسيري للصرافة، وذلك بعد قرار مماثل اتخذه البنك المركزي اليمني في عدن بمعاقبة البنوك التي ترضخ لسياسة الحوثيين.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أعلن قبل أيام عن وقف التعامل مع البنوك وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته وبينها خمسة من أكبر البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في البلاد.

والبنوك المخالفة هي بنك التضامن و(اليمن والكويت) والأمل للتمويل الأصغر ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.

كما وجه البنك المركزي بإيقاف التعامل مع 13 شركة صرافة في محافظة مأرب في شمال شرق البلاد على خلفية مخالفة للتعليمات.

إقراء أيضاً
دائرة القضاء العسكري تحيي الذكرى الثالثة لاستشهاد اللواء الدكتور عبدالله الحاضري
350 جريمة قتل تحت التعذيب.. الحكومة تندد بجريمة تصفية الحوثيين للتربوي الحكيمي ون
ماذا قال الرئيس العليمي عن عاصفة الحزم والحرب المستمرة في اليمن منذ 10 سنوات؟
توجيهات وإجراءات في تعز لمواجهة الضنك والكوليرا
أمام ممثلين عن 180 برلمان بالعالم.. اليمن تضع الجميع أمام حقيقة الحوثيين وجرائه
تأسيس قوة عسكرية جنوبية جديدة.. عيدروس يكشف الهدف من منصبه في المجلس الرئاسي وخطو
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول