350 جريمة قتل تحت التعذيب.. الحكومة تندد بجريمة تصفية الحوثيين للتربوي الحكيمي ونقابة المعلمين تطالب بلجان تحقيق اممية

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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نددت الحكومة اليمنية الشرعية بقيام مليشيات الحوثي بتصفية مليشيا الاستاذ التربوي صبري الحكيمي في احد سجونها بصنعاء.

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات اقدام ما يسمى جهاز (الامن والمخابرات) التابع لمليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، على تصفية الاستاذ والتربوي صبري الحكيمي مدير عام التدريب في وزارة التربية والتعليم، تحت التعذيب والاهمال وانعدام الرعاية الصحية في جريمة نكراء تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات.

وأوضح الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الاخيرة، حيث لم تراعي مليشيا الحوثي الإرهابية المكانة العلمية والتربوية ولا الوضع الصحي للأستاذ صبري الحكيمي.

ولفت إلى أن المليشيات اختطفت الاستاذ الحكيمي واخفته في معتقلاتها لمدة 6 اشهر، قبل أن تعيده لاسرته جثة هامدة، في امتداد لمسلسل جرائمها النكراء التي ارتكبتها بحق اليمنيين والتي لن تمر دون عقاب وسيأتي اليوم الذي سيقدم المسؤولين عنها للمحاسبة.

وأشار الارياني الى ان وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من (350) جريمة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات مليشيا الحوثي.

كما وثقت منظمات حقوقية متخصصة قيام المليشيا بارتكاب جريمة الاخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين في معتقلاتها غير القانونية.

وتم توثيق تصفية (32) مختطفاً، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة بنوبات قلبية بسبب الإهمال الطبي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم بمغادرة مربع الصمت الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة الفضائع بحق المدنيين، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وارساء الامن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

النقابة تنعي الحكيمي وتطالب بالتحقيق

هذا وقالت نقابة المعلمين اليمنيين في ببان وصل مارب برس اليوم الثلاثاء: ''ننعي للعاملين في المجال التربوي والتعليمي وعموم الشعب اليمني في "استشهاد التربوي القدير والمناضل البارز الأستاذ/ صبري عبدالله الحكيمي الذي استشهد في غياهيب سجون الحوثي بالأمن السياسي في صنعاء أمس الإثنين نتيجة الإهمال الطبي والمعاملة القاسية من قبل المليشيا الانقلابية".

وعبرت النقابة عن "إدانتها الشديدة لهذه الجريمة النكراء التي جاءت على إثر الزج بمئات التربويين في سجون المليشيا منذ سنوات عديدة وتعرضهم لأبشع المعاملة". وطالبت النقابة" بلجان تحقيق أممية لكشف حقيقة أوضاع المختطفين في سجون المليشيا وأسباب استشهاد الزميل صبري الحكيمي".