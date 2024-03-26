ماذا قال الرئيس العليمي عن عاصفة الحزم والحرب المستمرة في اليمن منذ 10 سنوات؟

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي أن "عاصفة الحزم" بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة مثلت رسالة حازمة لردع المشاريع الهدامة المدعومة من ايران في اليمن والمنطقة، ونقطة امل فارقة في مسار التضامن العربي.

واعرب رئيس مجلس القيادة بمناسبة الذكرى التاسعة لانطلاق "عاصفة الحزم" عن الاعتزاز الكبير بالموقف الشجاع للاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ودولة الامارات، "الذين استجابوا لنداء الواجب الاخوي ومد يد العون لنصرة شعبنا والحيلولة دون سقوط دولته في قبضة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني".

وأوضح ان الحرب المستمرة منذ عشر سنوات لم تكن خيار الشعب اليمني، بل فرضتها المليشيات الحوثية الارهابية ومن ورائها النظام الايرني، وان عاصفة الحزم جاءت استجابة لنداء الواجب العروبي الاصيل بعد اشهر من انقلاب المليشيات على التوافق الوطني والحكومة الشرعية.

وأثنى الرئيس على استمرار الالتزام القوي من جانب الاشقاء في التحالف بدعم تطلعات الشعب اليمني في بناء دولته الجامعة، وتحقيق السلام والاستقرار، والتنمية في ربوع الوطن.

واطلقت السعودية، في مارس عام 2015 عملية عسكرية ضد الحوثيين اسمتها عاصفة الحزم بطلب من الرئيس السابق هادي، واضعة استعادة الشرعية، هدفا اساسيا لها.