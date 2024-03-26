توجيهات وإجراءات في تعز لمواجهة الضنك والكوليرا

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجه محافظ تعز نبيل شمسان، مكتب الصحة وصندوق النظافة ومدراء مديريات المدينة بإزالة المخلفات المتراكمة وكذلك تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة أحد المختلين عقليا والرفع بمخالفات المستشفيات والتنسيق مع مدراء المديريات التي تنتشر فيها حالات الاصابة للاوبئة وتنفيذ إجراءات للمواجهة والمكافحة وإجراءات وقائية بالتعاون مع فروع المكاتب التنفيذية.

وترأس محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم السبت اجتماعا موسعا لمناقشة الاوضاع الصحية وانتشار عدد من الاوبئة وخطط المواجهة الصحية بحضور وكيلة المحافظة للشئون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق.

وشدد محافظ تعز على الاجراءات الوقائية وإعداد الخطط للحملات المبرمجة للمواجهة والعمل ضمن وحدة عمل مشتركة بين الصحة والمكاتب ذات العلاقة والتخلص من مسببات الامراض وإغلاق كل البؤر وتنفيذ حملات رش ومكافحة للامراض المنتشرة وفي مقدمتها الكوليرا والضنك وغيرها وتكثيف الجهود مع بداية موسم الامطار.

الاجتماع عقد بحضور مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحمن الصبري ومدراء المستشفيات وعدد من المكاتب التنفيذية ومدراء مديريات المدينة وصحة البيئة وصندوق النظافة.

من جانبه استعرض مدير مكتب الصحة بالمحافظة تقرير عن ظهور عدد من الاوبئة ومنها الكوليرا بعدد (141) حالة منها (36) حالة مؤكدة وكذلك (588) حالة اشتباه بالضنك منها (180) حالة مؤكدة والاجراءات والخطط الصحية الطارئة للمواجهة في المديريات وتحديد 4 مراكز طبية لعلاج حالات الاسهالات المائية المنتشرة.