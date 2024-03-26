روسيا تتهم 3 دول من بينها أمريكا بالوقوف وراء هجمات موسكو

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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حمّلت روسيا، الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، كلاً من أمريكا وبريطانيا وأوكرانيا المسؤولية وراء الهجوم على قاعة كروكوس سيتي للحفلات الموسيقية بالقرب من العاصمة موسكو، والذي أودى بحياة 139 شخصاً على الأقل.

حيث نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ألكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي)، قوله إن الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا تقف وراء الهجوم على قاعة كروكوس سيتي للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.

بينما نفت أوكرانيا الاتهامات الروسية بالتورط في الهجوم الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وقالت دول غربية إن معلوماتها الاستخباراتية تشير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية، هو المسؤول عن الهجوم.

كما اتهم أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم، ورداً على سؤال حول ما إذا كان المسؤول عن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية تنظيم "داعش" أم أوكرانيا، قال باتروشيف: "بالطبع أوكرانيا"، بحسب وكالة "تاس" للأنباء.

الإثنين 25 مارس/آذار أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو الجمعة إلى 139، بينهم 3 أطفال، وإصابة 182 شخصاً.

كما شكّكت روسيا في تأكيدات الولايات المتحدة أن تنظيم الدولة "داعش" هو المسؤول عن "هجوم موسكو" المسلح.

حيث قال مسؤولون أمريكيون إنهم حذروا روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري من هجوم وشيك استناداً إلى معلومات مخابرات.

لكن الرئيس فلاديمير بوتين لم يذكر علناً ارتباط التنظيم بالمهاجمين الذين قال إنهم كانوا يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.

كما ذكر بوتين أن بعض الأشخاص على "الجانب الأوكراني" كانوا مستعدين لنقل المسلحين عبر الحدود.

ونفت أوكرانيا أي دور لها في الهجوم، واتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي "بوتين" بالسعي إلى تحويل مسؤولية الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية من خلال الإشارة إلى أوكرانيا.

بدورها، شكّكت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تأكيدات الولايات المتحدة أن تنظيم الدولة، الذي سعى ذات يوم للسيطرة على مساحات كبيرة من العراق وسوريا، هو المسؤول عن الهجوم.

كما قالت زاخاروفا، في مقال لصحيفة كومسومولسكايا برافدا: "سؤال للبيت الأبيض: هل أنت متأكد من أنه تنظيم الدولة الإسلامية؟ هل يمكنك التفكير في الأمر مرة أخرى؟".

شهدت روسيا، الأحد، حداداً وطنياً على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في منطقة موسكو.

كما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، باعتقال 11 شخصاً بينهم 4 إرهابيين متورطين بشكل مباشر في الهجوم، وأن الجهود مستمرة للتعرف على المتواطئين معهم.​​​​​​​

فيما أظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل أن المهاجمين فتحوا النار بشكل عشوائي في القاعة، واندلع حريق في سقف المبنى أدى إلى انهياره لاحقاً