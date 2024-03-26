اشتعال أعنف المعارك الطاحنة في غزة بعد قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تَواصل القتال في قطاع غزة اليوم (الثلاثاء) غداة صدور أول قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار» بين حركة «حماس» وإسرائيل التي سارعت لإبداء امتعاضها من حليفها الأميركي لعدم تصويته ضدّ القرار كما فعل مراراً منذ اندلعت الحرب قبل أكثر من خمسة أشهر.

وفجر اليوم، أفاد شهود عيان وكالة «الصحافة الفرنسية» بأنّ غارات جوية عدّة استهدفت أماكن قريبة من رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر والتي تضاعف عدد سكّانها خمس مرات منذ اندلعت الحرب.

كما أفاد شهود عيان بأنّ اشتباكات عنيفة دارت في حي الرمال ومخيم الشاطئ وتل الهوى بمدينة غزة ووسط خان يونس وغربها.

رجل يسير بالقرب من أنقاض المباني المدمرة في مجمع أسرا السكني شمال غربي النصيرات في قطاع غزة (أ.ف.ب) 60 هدفاً أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه هاجم 60 هدفا خلال سلسلة عمليات نفذها في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأوضح الجيش في بيان أنه قتل مسلحين وهاجم أنفاقا ومباني عسكرية، كما استهدف مواقف إطلاق صواريخ انطلقت أمس من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقال الجيش إنه واصل عملياته في مستشفى الشفاء الطبي ومحيطه بشمال قطاع غزة، معلنا مقتل عدد من المسلحين هناك. وأضاف أنه عثر على أسلحة خلال عمليات مداهمة نفذها في أكثر من منطقة.

وكانت «إذاعة صوت فلسطين» أفادت في وقت سابق اليوم بارتفاع عدد قتلى قصف إسرائيلي لمنزل شمال رفح جنوب قطاع غزة إلى 15، وذكر التلفزيون الفلسطيني أن من بين القتلى أربعة أطفال مضيفا أن المنزل الذي تم استهدافه يقع في منطقة مصبح. من ناحية أخرى، قالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إن الجيش الإسرائيلي استهدف مناطق شمال غربي مدينة غزة وبيت لاهيا بالأحزمة النارية، فيما قالت «وكالة شهاب الفلسطينية» إن الجيش استهدف أيضا منزلا في منطقة بركة الوز بمخيم المغازي وسط القطاع.

ورفح التي لجأ إليها أكثر من مليون نازح بسبب الحرب، مهدّدة اليوم بعملية برية واسعة النطاق تعدّ لها إسرائيل ويخشى المجتمع الدولي من مخاطرها على المدنيين الفلسطينيين المكدّسين فيها. وفجر اليوم، دوّت صافرات الإنذار في بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، وكذلك أيضاً في شمال الدولة العبرية، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي