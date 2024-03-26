عاجل .. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بتعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية للجيش

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شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور" رشاد محمد العليمي" على أهمية تعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية للمؤسسة العسكرية للاستجابة الفاعلة لمتغيرات المرحلة وتداعياتها منوها إلى "مليشيا الحوثي لاتزال تراهن على خيار الحرب رغم فشلها الذريع على مدى السنوات الماضية التي لم تأت سوى بمزيد من التنكيل والانتهاكات، والمعاناة والتضييق على فرص مساعدة شعبنا خصوصا في المناطق الخاضعة لها بالقوة".
وأكد الرئيس العليمي في كلمة له خلال اجتماع عقده بقيادة وزارة الدفاع و رئاسة هيئة الأركان العامة، ورؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية، وهيئة العمليات المشتركة " المضي قدما في برنامج توحيد القوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية واعادة تنظيمها وتكاملها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وفقا لما نص عليه اعلان نقل السلطة، وانطلاقا من الايمان العميق بان مبدأ الجيوش الوطنية بوصفها صمام امان للاوطان لا يمكن ان يتحقق إلا في إطار واحدية القرار العملياتي على مختلف المستويات".
كما اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع الذي حضره وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وعبر الاتصال المرئي رئيس هيئة الاركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز " أن برنامج التدريب والتأهيل الذي تم الشروع في تنفيذه سيبقى اولوية للقيادة العامة وجزءا رئيسا في خطط وزارة الدفاع وهيئة الاركان وكافة التشكيلات لتأهيل كوادر القوات المسلحة وبما يلبي احتياجات مسارح العمليات ومستجداتها المختلفةادراك المجلس والحكومة لمتطلبات الظروف الراهنة ومساراتها المحتملة، وهو ما يتطلب من الجميع عملا مضاعفا، وخلاقا".
وشدد "العليمي " على أهمية أن تكون المؤسسة العسكرية سباقة في تنفيذ الإصلاحات المالية والادارية الجارية في مؤسسات الدولة، باعتبارها مدخلا حاسما للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية".