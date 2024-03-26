زعيم مليشيا الحوثي يظهر مرتبكا ويعلن عن ثلاثة شروط لاحلال السلام في اليمن و يوجه إتهاماته للرياض وابو ظبي كالعاده بعد اعلان الشرعية توقف خارطة الطريق الأممية .. مشاط الحوثيين يوجه رسائل للسعودية وأمريكا باستعدادهم التوقيع اتفاق لإحلال السلام في اليمن انتعاشه غير مسبوقة للدراما اليمنية.. مأرب برس يرصد اتجاهات المفاضلة الجماهيرية بين ابرز المسلسلات اليمنية الرمضانية للعام 2024م نتنياهو ينفجر غضبا ويقرر إلغاء زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن.. إسرائيل تزعم انها ضبطت أسلحة إيرانية كانت متجهة الى الضفة الغربية مكتب الأوقاف والإشاد بمأرب يسير القافلة الدعوية الرمضانية لمختلف جبهات المحافظة. تعرف على تصنيف اليمن عالميا من حيث متوسط نسبة ذكاء مواطنيها؟ غموض يحيط وفاة تربوي بارز في سجون الحوثيين ومخاوف حول مصير أبو زيد والقاضي قطران ومصادر تكشف فضاعه الاحتجاز القسري في سجون الحوثيين بأوامر حوثية... رمضان بلا ''تراويح'' للنساء هذا العام والمساجد مقايل للمخزنيين! حياة القهر.. تقرير حقوقي يوثق بالأرقام مئات الإنتهاكات والجرائم الحوثية في البيضاء
احدث اعلان الحكومة الشرعية توقف خارطة الطريق الأممية المعلنه من قبل الأمم المتحدة بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية قبل عدة أيام إرباكا داخل صفوف المليشيات مأرب، التي ظهرت خلال تصريحات زعيم المليشيات الحوثية او رئيس ما يسمي بـ"المجلس السياسي.
اليوم زعيم جماعة الحوثي " عبد الملك الحوثي " أعلن عن ثلاثة اشتراطات لقبول مبادرة اتفاق خارطة الطريق لاحلال السلام في اليمن وتتمثل في الإنهاء الكامل لما وصفه بـ" الحصار والعدوان والاحتلال " وتبادل الأسرى وتعويض الأضرار".
وهي شروط نفذت الشرعية والتحالف اهمها وهو فتح المطارات والموانئ ، ورفض المليشيات المضي في مفاوضات الإفراج عن المعتقلين بعد دعوة الشرعية إطلاق صراح الجميع ماقبل الجميع وهو ما رفضته المليشيات ايضا.
ومضى زعيم جماعة الحوثي في كلمة له بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لانطلاق عاصفة الحزم متخبطا حيث اتهم كل من السعودية والإمارات بالاستمرار "في المماطلة الواضحة من استحقاقات السلام في ظل المرحلة الراهنة " مطالبا" بسرعة الانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى استحقاقات السلام إذا كانوا يريدون فعلاً السلام".
وأشار " الحوثي " الى أن " الخطوات الجادة تكون وفق اتفاق واضح يتضمن ما كنا نؤكده عليه في المباحثات والمفاوضات على مدى كل المراحل الماضية" وأن " استحقاقات السلام هي بإنهاء تام للحصار والعدوان والاحتلال وتبادل الأسرى وتعويض الأضرار".