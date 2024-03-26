انتعاشه غير مسبوقة للدراما اليمنية.. مأرب برس يرصد اتجاهات المفاضلة الجماهيرية بين ابرز المسلسلات اليمنية الرمضانية للعام 2024م

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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شهد الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام تنافسا بين القنوات الفضائية اليمنية لانتاج مسلسلات درامية يمنية في ماراثون تنافسي لجذب جمهور المشاهدين في اليمن .

ورصد "مأرب برس" اتجاهات المفاضلة الجماهيرية بين المسلسلات الرمضانية اليمنية والتي برزت من خلال التفاعلات في مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية حيث حظى مسلسل " دروب المرجلة "الذي يبث عبر شاشة قناة "السعيدة" ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما اليمنية من ابرزهم الفنان صلاح الوافي وزيدون العبيدي والممثلة الشابة والمتالقة " اشواق علي "و" هديل مانع " ومن اخراج وليد العلفي على مرتبة متقدمة من المتابعة الجماهيرية المكثفة كونه يسلط الضوء في قالب درامي غير معهود على ظاهرة قطاع الطرق واغلاق الممرات والمنافذ بالتنافس مع مسلسل " خروج نهائي" من إخراج محمد الربع وتأليف كل من محمد الربع، وإبراهيم بادي، وعبد الكريم الشهري، وخليل العامري وإبراهيم الربع وبطولة توفيق الأضرعي رويدا ربيح نبيل السمح وحظى المسلسل باعلى نسبة مشاهدة في شبكة " يوتيوب".

كما حظي مسلسل "ممر آمن " الذي تعرضه قناة " يمن شباب " ويشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما اليمنية من ابرزهم "عامر البوصي قاسم عمر نوفل البعداني محمد الهتار سحر الاصبحي حسام الشراعي" بمتابعة جماهيرية واسعة حيث يتطرق المسلسل لقضايا مجتمعية في قالب درامي يتسم بالكوميديا والمفارقات الساخرة .

وبرز مسلسل "قرية الوعل" الذي يشارك في بطولته الفنانين نبيل الأنسي، منال المليكي، نجيبة عبدالله، عبدالله الكميني، منى الأصبحي، نبيل حزام، خالد البحري، قاسم عمر، تأليف محمد المليكي ومن إخراج معتز حسام كواحد من افضل المسلسلات لهذا الموسم الرمضاني.

وانفرد مسلسل " لقمة حلال" وهو من إخراج محمد فاروق، وبطولة عبدالله يحيى ابراهيم ورغد المالكي، إلى جانب مجموعة من كبيرة من النجوم اليمنيين بالتطرق الى قضايا اجتماعية وإنسانية تمس الواقع اليمني كما يسلط الضوء على العادات والتقاليد اليمنية، ويحاول إيصال رسالة تحفيزية للشباب اليمني للتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجههم في حياتهم حيث يقدم المسلسل لمحة عن الثقافة والفن والتاريخ اليمني، ويبرز الجوانب الإيجابية والسلبية للمجتمع اليمني.