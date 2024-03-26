نتنياهو ينفجر غضبا ويقرر إلغاء زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن..

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إنه لن يرسل وفدا إلى واشنطن كما كان مقررا وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) في تصويت بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر نتنياهو، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، أن فشل واشنطن في استخدام حق النقض ضد المقترح “تراجع صريح” عن موقفها السابق وسيضر جهود الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بالإضافة إلى الإضرار بجهود الإفراج عن أكثر من 130 رهينة.

وقال مكتب نتنياهو “في ضوء تغير الموقف الأمريكي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو عدم إرسال الوفد”.

وكان من المقرر أن يزور الوفد رفيع المستوى واشنطن لبحث عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.