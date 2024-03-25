مكتب الأوقاف والإشاد بمأرب يسير القافلة الدعوية الرمضانية لمختلف جبهات المحافظة.

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سير مكتب الأوقاف والإشاد بمحافظة مأرب القافلة الدعوية الرمضانية للجبهات، بهدف تثبيت الأبطال المرابطين، والتذكير بجرائم المليشيا الحوثية.
وأوضح مدير قطاع الإرشاد بالمكتب الدكتور عبدالحق الشجاع" أن القافلة التي تضم 14 شيخاً وداعية توزعت على أربع جبهات بمأرب، منها جبهة رغوان والكسارة والبلق الشرقي وصافر والمشجح".
وأكد " أن هذه القافلة الدعوية التي تقام برعاية قطاع الإرشاد بوزارة الأوقاف تأتي لتؤكد أن المعركة مع مليشيات الحوثي الإرهابي مستمرة، وأن شهر رمضان هو شهر الجهاد والرباط والانتصارات".
وأضاف الشجاع" ان الحوثي ومهما لبس من لباس النضال وأنه مع القضية الفلسطينية، إلا أنه بنظر الشعب اليمني مجرماً إرهابياً، ويزدد إجرامه بحق اليمنيين في شهر رمضان، كما حصل في مدينة رداع، والعام الماضي جريمته بحق العشرات في العاصمة صنعاء".
وأردف:" كما منع الحوثي إقامة صلاة التراويح بينما اخواننا في فلسطين وهم تحت الاحتلال الاسرائيلي يقيمون صلاة التراويح في المسجد الاقصى كل ليلة ولم يستطع الاحتلال منعهم".
وشدد الدكتور عبدالحق الشجاع، على وجوب زيارة العلماء والدعاة والمشائخ للجبهات لتثبيت المقاتلين وتذكيرهم بجرائم المليشيا الحوثي في مناطق سيطرته".