مكتب الأوقاف والإشاد بمأرب يسير القافلة الدعوية الرمضانية لمختلف جبهات المحافظة. تعرف على تصنيف اليمن عالميا من حيث متوسط نسبة ذكاء مواطنيها؟ غموض يحيط وفاة تربوي بارز في سجون الحوثيين ومخاوف حول مصير أبو زيد والقاضي قطران ومصادر تكشف فضاعه الاحتجاز القسري في سجون الحوثيين بأوامر حوثية... رمضان بلا ''تراويح'' للنساء هذا العام والمساجد مقايل للمخزنيين! حياة القهر.. تقرير حقوقي يوثق بالأرقام مئات الإنتهاكات والجرائم الحوثية في البيضاء مباحثات أجراها هانس غروندبرغ في مسقط مع كبار مسئولي السلطنة ناقشت الوضع في اليمن امتنعت أمريكا عن التصويت.. تفاصيل قرار مجلس الأمن بشأن وقف الحرب على غزة والفقرة المحذوفة من القرار جديد جريمة الحوثيين في رداع.. خطوات قادمة تستهدف المتورطين ولجنة تقصي الحقائق تجتمع بالرئيس للمرة الثانية تحد هائل وغير مسبوق للسعودية حتى مونديال 2034.. وفارق كبير عن قطر تعرف على أغنى لاعب في العالم … رونالدو يتفوق على نيمار
كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة "سي إي أو وورلد" أن ما يقرب من ثلثي الناس في جميع أنحاء العالم يعتقدون أنهم أذكى من الشخص العادي، وأن البلدان التي تحرز باستمرار درجات عالية في القدرة المعرفية نجحت في تطوير أنظمة تعليمية قوية، وأعطت الأولوية للبحث والتطوير، ونفذت سياسات فعالة.
ويتم تحديد متوسط معدل الذكاء عادة عند 100 في معظم الاختبارات، وتشير الدرجات الأعلى أو الأقل إلى قدرة معرفية أعلى أو أقل، على التوالي.
الدراسة أشارت إلى أن نسبة الذكاء مجرد مقياس واحد للقدرة المعرفية وقد لا يلتقط جميع جوانب الذكاء البشري، وأن متوسط نسبة الذكاء في دولة معينة لا يحدد بشكل قاطع إمكانات أو قدرات مواطنيها.
إليكم تصنيف الدول العربية من حيث متوسط نسبة ذكاء مواطنيها لعام 2024: