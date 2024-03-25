تعرف على تصنيف اليمن عالميا من حيث متوسط نسبة ذكاء مواطنيها؟

الإثنين 25 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة "سي إي أو وورلد" أن ما يقرب من ثلثي الناس في جميع أنحاء العالم يعتقدون أنهم أذكى من الشخص العادي، وأن البلدان التي تحرز باستمرار درجات عالية في القدرة المعرفية نجحت في تطوير أنظمة تعليمية قوية، وأعطت الأولوية للبحث والتطوير، ونفذت سياسات فعالة.

ويتم تحديد متوسط معدل الذكاء عادة عند 100 في معظم الاختبارات، وتشير الدرجات الأعلى أو الأقل إلى قدرة معرفية أعلى أو أقل، على التوالي.

الدراسة أشارت إلى أن نسبة الذكاء مجرد مقياس واحد للقدرة المعرفية وقد لا يلتقط جميع جوانب الذكاء البشري، وأن متوسط نسبة الذكاء في دولة معينة لا يحدد بشكل قاطع إمكانات أو قدرات مواطنيها.

إليكم تصنيف الدول العربية من حيث متوسط نسبة ذكاء مواطنيها لعام 2024: