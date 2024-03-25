غموض يحيط وفاة تربوي بارز في سجون الحوثيين ومخاوف حول مصير أبو زيد والقاضي قطران ومصادر تكشف فضاعه الاحتجاز القسري في سجون الحوثيين

الإثنين 25 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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تسبب وفاة احد الشخصيات التربوية البارزة في سجون ميلشيا الحوثي متأثرا بالتعذيب الوحشي المعنوى والجسدي في اثارة قلق واسع في الأوساط الحقوقية اليمنية على مصير رئيس نقابة المعلمين " أبو زيد الموشكي " والقاضي " عبد الوهاب قطران " المحتجزان منذ عدة اشهر لدى الميلشيا .

وأعتبرت مصادر حقوقية بصنعاء أن الغموض الذي يحيط ملابسات وفاة التربوي اليمني "صبري الحكيمي " الذي اعلن عن وفاته اليوم في سجون ميلشيا الحوثي والذي تعرض كغيرة من المختطفين قسريا من قبل الميلشيا للتعذيب المعنوي والجسدي يثير مخاوف متصاعدة في إمكانية مواجهة كل من رئيس نقابة المعلمين " أبو زيد الموشكي " والقاضي " عبد الوهاب قطران" لمصير مماثل .

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي تخضع كافة المختطفين قسريا والمعتقلين في سجونها لظروف احتجاز غير إنسانية ولاصناف من التعذيب المعنوي والجسدي وهو ما يتسبب في الكثير من حالات الوفاة والاصابة بإعاقات منوهة الى أن الميلشيا تمنع المعتقلين في سجونها الغير شرعية من التواصل مع عائلاتهم وترفض تقديم أي إفادات حول أوضاعهم الصحية وهو ما يتسبب في مضاعفة معاناتهم .