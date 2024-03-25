غموض يحيط وفاة تربوي بارز في سجون الحوثيين ومخاوف حول مصير أبو زيد والقاضي قطران ومصادر تكشف فضاعه الاحتجاز القسري في سجون الحوثيين بأوامر حوثية... رمضان بلا ''تراويح'' للنساء هذا العام والمساجد مقايل للمخزنيين! وفاة استاذ تربوي تحت التعذيب بمعتقلات الأمن السياسي التابع للحوثيين حياة القهر.. تقرير حقوقي يوثق بالأرقام مئات الإنتهاكات والجرائم الحوثية في البيضاء مباحثات أجراها هانس غروندبرغ في مسقط مع كبار مسئولي السلطنة ناقشت الوضع في اليمن امتنعت أمريكا عن التصويت.. تفاصيل قرار مجلس الأمن بشأن وقف الحرب على غزة والفقرة المحذوفة من القرار جديد جريمة الحوثيين في رداع.. خطوات قادمة تستهدف المتورطين ولجنة تقصي الحقائق تجتمع بالرئيس للمرة الثانية تحد هائل وغير مسبوق للسعودية حتى مونديال 2034.. وفارق كبير عن قطر تعرف على أغنى لاعب في العالم … رونالدو يتفوق على نيمار توقيت ومكان الموجهات… الإمارات تواجه اليمن بأمل التأهل المبكر
تسبب وفاة احد الشخصيات التربوية البارزة في سجون ميلشيا الحوثي متأثرا بالتعذيب الوحشي المعنوى والجسدي في اثارة قلق واسع في الأوساط الحقوقية اليمنية على مصير رئيس نقابة المعلمين " أبو زيد الموشكي " والقاضي " عبد الوهاب قطران " المحتجزان منذ عدة اشهر لدى الميلشيا .
وأعتبرت مصادر حقوقية بصنعاء أن الغموض الذي يحيط ملابسات وفاة التربوي اليمني "صبري الحكيمي " الذي اعلن عن وفاته اليوم في سجون ميلشيا الحوثي والذي تعرض كغيرة من المختطفين قسريا من قبل الميلشيا للتعذيب المعنوي والجسدي يثير مخاوف متصاعدة في إمكانية مواجهة كل من رئيس نقابة المعلمين " أبو زيد الموشكي " والقاضي " عبد الوهاب قطران" لمصير مماثل .
وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي تخضع كافة المختطفين قسريا والمعتقلين في سجونها لظروف احتجاز غير إنسانية ولاصناف من التعذيب المعنوي والجسدي وهو ما يتسبب في الكثير من حالات الوفاة والاصابة بإعاقات منوهة الى أن الميلشيا تمنع المعتقلين في سجونها الغير شرعية من التواصل مع عائلاتهم وترفض تقديم أي إفادات حول أوضاعهم الصحية وهو ما يتسبب في مضاعفة معاناتهم .