حياة القهر.. تقرير حقوقي يوثق بالأرقام مئات الإنتهاكات والجرائم الحوثية في البيضاء

الإثنين 25 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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وثق تقرير حقوقي حديث ارتكاب المليشيات الحوثية 340 انتهاكا في محافظة البيضاء وسط اليمن خلال العام 2023م

وارتكبت مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا، 340 انتهاكاً متنوعاً لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء خلال العام المنصرم 2023م، وشملت 39 حالة قتل و31 حالة إصابة بالاضافة إلى 154 حالة اعتقال، فضلاً عن توثيق 112 حالة إعتداء على ممتلكات عامة وخاصة.

واوضح مركز رصد للحقوق والتنمية في تقرير له أصدره، اليوم الاثنين، بعنوان (حياة القهر)، بأن الانتهاكات الموثقة رصدت في عدة مديريات بالمحافظة تصدرتها مديرية السوادية بنسبة 40 بالمائة، تلتها مديرية ذي ناعم بنسبة 19 بالمائة، ثم مديرية رداع بنسبة 8 بالمائة من إجمالي الانتهاكات الموثقة في المحافظة.

وندد مركز رصد للحقوق والتنمية باستمرار مليشيات الحوثي الارهابية بارتكاب جرائمها وانتهاكاتها المروعة بحق المدنيين في محافظة البيضاء..مذكرا بالمذبحة المروعة التي ارتكبتها المليشيات مؤخراً في حي الحفرة بمدينة رداع بتفخيخها لمنازل المواطنين الآمنين وتفجيرها على رؤوس ساكنيها مخلفةً عشرات الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.