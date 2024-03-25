مباحثات أجراها هانس غروندبرغ في مسقط مع كبار مسئولي السلطنة ناقشت الوضع في اليمن

الإثنين 25 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين أن غروندبرغ اجرى في العاصمة العمانية مسقط مباحثات حول اليمن مع كبار المسئولين في السلطنة.

وذكر في بيان مقتضب- اطلع عليه محرر مأرب برس- ان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ اختتم زيارة إلى مسقط التقى فيها بوزير الخارجية، بدر البوسعيدي وعدد من كبار المسؤولين العمانيين لمناقشة التطورات الأخيرة.

وجرى ايضا مناقشة دعم الاستقرار الإقليمي، والبحث عن سبل نحو عملية سلام يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقبل زيارته الى مسقط كان هانس غروندبرغ في الرياض الاسبوع الماضي وهناك التقي بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ⁩لبحث التطورات الراهنة والتداعيات المحتملة إقليميًا، في إشارة للأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر، إلى جانب جهود الوساطة الأممية لإحلال السلام في ‌اليمن.

وعاد الحديث عن مساعي لتنفيذ خارطة الطريق الاممية في اليمن بعد تأكيدات الحكومة اليمنية الشرعية أن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وما تلاه من قرار واشنطن تصنيف الحوثيين كجماعة ارهابية، قد تسببت في وقف خارطة الطريق وانسداد افق الحل السياسي.

والخميس الماضي قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في تدوينة نشرها على منصة إكس، انه بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، مستجدات ملف السلام ومساعي استكمال وتنفيذ خارطة الطريق الأممية، في ظل التطورات المتسارعة على الجهة الغربية من البلاد حيث الممرات الدولية وخطوط الملاحة، إلى جانب "دعم العملية السياسية بين الأطراف اليمنية.