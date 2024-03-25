تحد هائل وغير مسبوق للسعودية حتى مونديال 2034.. وفارق كبير عن قطر تعرف على أغنى لاعب في العالم … رونالدو يتفوق على نيمار توقيت ومكان الموجهات… الإمارات تواجه اليمن بأمل التأهل المبكر كتائب القسام تعلن قصف أسدود بالصواريخ لأول مرة منذ أكثر من شهرين لليوم الثاني هجمات صاروخية روسية عنيفة ومكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف ما الصيد الثمين الذي اعتقلته إسرائيل في مستشفى الشفاء؟ ما الذي أرعب تل أبيب… إسرائيل تحذر دولاً أوروبية أعلنت استعدادها الاعتراف بدولة فلسطين الكشف عن تفاصيل صفقة تبادل متوقعة بين حماس وإسرائيل وترقب لرد السنوار.. لمواجهة الصين.. أكبر تعاون عسكري بين أميركا واليابان منذ 60 عاما روسيا تشحن الغاز الطبيعي المسال إلى هذه الدولة للمرة الأولى في تاريخها
كشفت تقارير اقتصادية عن هوية أغنى ٩ لاعبي كرة قدم في العالم خلال العام الحالي ٢٠٢٤.
التقارير أوضحت أن هذه القائمة تشمل الرواتب وعقود الرعاية واتفاقيات الشراكة مع العلامات التجارية. إليكم القائمة:
١- كريستيانو رونالدو، ٩٣٠.٣ مليون دولار أمريكي.
٢- ليونيل ميسي، ٦٥٣.٧ مليون دولار أمريكي.
٣- نيمار جونيور، ٢٥١.٦ مليون دولار أمريكي.
٤- كيليان مبابي، ١٨٠.٨ مليون دولار أمريكي.
٥- بول بوغبا، ١٢٥.٢ مليون دولار أمريكي.
٦- أنطوان غريزمان، ٩٠.٤ مليون دولار أمريكي.
٧- محمد صلاح، ٩٠.٤ مليون دولار أمريكي.
٨- روبرت ليفاندوفسكي، ٨٦ مليون دولار أمريكي.
٩- دافيد دي خيا، ٨١.٧ مليون دولار أمريكي