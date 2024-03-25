تعرف على أغنى لاعب في العالم … رونالدو يتفوق على نيمار

الإثنين 25 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت تقارير اقتصادية عن هوية أغنى ٩ لاعبي كرة قدم في العالم خلال العام الحالي ٢٠٢٤.

التقارير أوضحت أن هذه القائمة تشمل الرواتب وعقود الرعاية واتفاقيات الشراكة مع العلامات التجارية. إليكم القائمة:

١- كريستيانو رونالدو، ٩٣٠.٣ مليون دولار أمريكي.

٢- ليونيل ميسي، ٦٥٣.٧ مليون دولار أمريكي.

٣- نيمار جونيور، ٢٥١.٦ مليون دولار أمريكي.

٤- كيليان مبابي، ١٨٠.٨ مليون دولار أمريكي.

٥- بول بوغبا، ١٢٥.٢ مليون دولار أمريكي.

٦- أنطوان غريزمان، ٩٠.٤ مليون دولار أمريكي.

٧- محمد صلاح، ٩٠.٤ مليون دولار أمريكي.

٨- روبرت ليفاندوفسكي، ٨٦ مليون دولار أمريكي.

٩- دافيد دي خيا، ٨١.٧ مليون دولار أمريكي