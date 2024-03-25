توقيت ومكان الموجهات… الإمارات تواجه اليمن بأمل التأهل المبكر

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تشهد المجموعة الثامنة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، مباراة الإمارات واليمن مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة.
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وتحل الإمارات ضيفة على اليمن، في استاد الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر السعودية، بينما تلتقي البحرين مع نيبال ضمن نفس المجموعة، على استاد البحرين الوطني في الرفاع.
وتتصدر الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، من 3 مباريات، مقابل 6 نقاط للبحرين، و3 نقاط لليمن، بينما لا زال رصيد نيبال خاليا من النقاط.
ويتطلع المنتخب الإماراتي للمحافظة على سجله المثالي في المجموعة، وضمان الحصول على بطاقة التأهل إلى الدور الثالث، في حال تحقيقه الفوز على اليمن.
أما منتخب اليمن، فلا بديل أمامه سوى الانتصار، للتمسك بأمل البقاء في دائرة المنافسة، مع ترشيحات قوية للمنتخب البحريني، لتحقيق فوز سهل على نيبال.
وكانت الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة، قد شهدت فوز الإمارات على نيبال 4-0 في دبي، والبحرين على اليمن 2-0 في أبها.
وفي الجولة الثانية، فازت الإمارات على البحرين 2-0 في الرفاع، واليمن على نيبال 2-0 في كاتماندو.
أما الجولة الثالثة فشهدت تغلب الإمارات على اليمن 2-1 في أبوظبي، والبحرين على نيبال 5-0 في الرفاع