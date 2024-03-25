كتائب القسام تعلن قصف أسدود بالصواريخ لأول مرة منذ أكثر من شهرين

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قالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، الاثنين، إنها قصفت مدينة أسدود في جنوب إسرائيل بالصواريخ رداً على ما وصفته باستهداف المدنيين، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن صفارات الإنذار انطلقت في أسدود، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هذه هي أول مرة يُطْلَق فيها صواريخ باتجاه المدينة منذ أكثر من شهرين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 4 صواريخ على الأقل أُطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل، وجرى تفعيل أجهزة الإنذار في المدينة.
وأضافت الهيئة أنه جرى اعتراض 3 صواريخ، بينما سقط صاروخ واحد في منطقة مفتوحة