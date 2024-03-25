لليوم الثاني هجمات صاروخية روسية عنيفة ومكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف

الإثنين 25 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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لليوم الثاني على التوالي، شنت روسيا ضربات صاروخية على العاصمة الأوكرانية. وكتبت السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا، بريدجيت برينك، أن روسيا هاجمت كييف بصواريخ فرط صوتية، صباح الاثنين، بينما أعلنت السلطات في كييف إصابة 7 أشخاص بينهم فتاة مراهقة بجروح.

وأضافت السفيرة، على منصة «إكس»: «انفجارات مدوية في كييف.

خلال الأيام الخمسة الماضية، أطلقت روسيا مئات الصواريخ والطائرات المُسيّرة ضد دولة ذات سيادة». وقالت: «أوكرانيا بحاجة إلى مساعدتنا الآن، ليس هناك لحظة لنضيعها».

في إشارة إلى مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 60 مليار دولار مجمّدة منذ أشهر بسبب الخلافات السياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.

وأفادت السلطات في كييف بإصابة 7 أشخاص بينهم فتاة مراهقة بجروح، بعدما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية صاروخين باليستيين روسيين فوق العاصمة، ما أدى إلى سقوط حطامهما على الأرض.

وشاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية عمّال الإنقاذ وهم يزيلون الخرسانة والأعمدة المعدنية الناتجة عن تضرّر أحد المباني في القصف الجوي الثالث للعاصمة خلال 5 أيام.

وصعّدت موسكو هجماتها الجوية على كييف، حيث استهدفت بنى تحتية رئيسية في أعقاب قصف أوكراني عنيف استهدف المناطق الحدودية الروسية. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنّ الهجوم أظهر مجدداً أنّ أوكرانيا تحتاج للحصول من حلفائها على أنظمة أفضل للدفاع الجوي.

وكتب، على وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا يعني الأمان لمدننا، وإنقاذ حياة البشر.

جميعنا في العالم الذين نحترم الحياة ونحميها، بحاجة إلى وقف هذا الإرهاب». ومن جهته، كتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أنّ 7 أشخاص أُصيبوا بجروح، بمن في ذلك فتاة مراهقة وامرأتان حاملان.

وقال إنّ اثنين من المصابين «نُقلا إلى المستشفى، بينما تلقى الآخرون العلاج في المكان»، مضيفاً أنّ «رجال الإنقاذ يواصلون إزالة الأنقاض».

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الإدارة العسكرية سيرغي بوبكو إلى أنّ روسيا شنّت هجومها من شبه جزيرة القرم بصاروخين باليستيين.

هجوم على محطّة كهرباء روسية وأوضح أنّه جرى إسقاط الصاروخين، ولكن حطاماً تساقط على عدد من المناطق في وسط البلاد.

وقال مسؤولون إنّ مبنى أكاديمية فنون وصالة ألعاب رياضية تضرّرا.

وفي هذا السياق، نشر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لقطات قال إنّها تُظهر تلاميذ يركضون إلى ملجأ أثناء وقوع الهجوم.

وأوضح: «هذا تذكير بأنّ أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي، خصوصاً أنظمة (باتريوت)، وصواريخ قادرة على صدّ أي هجوم روسي».

وجاء الهجوم على كييف بعد إصابة نحو 12 شخصاً بجروح في هجوم بمسيّرة روسية على جنوب أوكرانيا خلال الليل، واندلاع حريق في محطة كهرباء روسية رئيسية في أعقاب هجوم بطائرة من دون طيار أوكرانية.

وقالت كييف إنّ مسيّرة روسية استهدفت منطقتي ميكولاييف وأوديسا الجنوبيتين، ما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن السكان في أجزاء من منطقة البحر الأسود.

وفي روسيا، اندلع حريق في محطّة كهرباء في منطقة روستوف الجنوبية، وفق ما أفاد به الحاكم المحلي، وذلك بعد موجة هجمات بطائرات من دون طيار أوكرانية على المنطقة.

وقال الحاكم فاسيلي غولوبيف، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ وحدتي كهرباء في محطة نوفوتشركاسك توقفتا عن العمل. وتعدّ هذه المحطّة من أكبر محطات الكهرباء في جنوب غربي روسيا.

وتقع منطقة روستوف على الحدود مع أوكرانيا، كما تعدّ العاصمة الإقليمية، وتضمّ مقر القيادة العسكرية الروسية للهجوم على كييف