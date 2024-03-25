ما الصيد الثمين الذي اعتقلته إسرائيل في مستشفى الشفاء؟

الإثنين 25 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_عكاظ

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من اعتقال ما وصفه بـ«الصيد الثمين» خلال مداهمة مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية يوم (الأحد).

وقالت الهيئة إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) كانا يبحثان عن هذا الشخص لفترة طويلة جداً، بسبب علاقاته والمعلومات القيمة التي يمتلكها، دون أن تكشف مزيدا من المعلومات عن هذا الشخص.

ونقلت عن مصدر أمني قوله: تم القبض على الصيد الثمين واستجوابه من قبل الشاباك.

وتوقع أن تلقي المعلومات التي بحوزته الضوء على عدة قضايا مهمة، ويمكن أن تؤدي إلى تقدم في العمليات التي ينفذها الجيش في غزة، بحسب قوله.

وأفاد الجيش الإسرائيلي (السبت)، أنه قتل 170 شخصاً، واعتقل 800 آخرين في منطقة مجمع الشفاء الطبي، فيما أعلن مقتل جندي خلال العملية المستمرة.

وذكر جيش الاحتلال أن جنديا (21 عاماً) من مدينة ريشون لتسيون قد قتل، وكان مقاتلاً في الكتيبة 932؛ بلواء «ناحال»، بحسب ما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، لترتفع بذلك حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين في حرب غزة إلى 252.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن قواته وجدت بنية تحتية تابعة لمجموعات مسلحة ومخابئ أسلحة.

وأضاف أن سلاح الجو هاجم 35 موقعاً في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك غرف قيادة وبنية تحتية أخرى تابعة لهذه المجموعات