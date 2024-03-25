الكشف عن تفاصيل صفقة تبادل متوقعة بين حماس وإسرائيل وترقب لرد السنوار..

الإثنين 25 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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شهدت الأيام القليلة الماضية حملة دبلوماسية منسقة من جانب الولايات المتحدة في محاولة لدفع المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل إلى الأمام.

ووفقًا للقناة "11" المتعاونة مع شبكة CNN نقلاً عن مسؤول كبير في الحكومة

الإسرائيلية فإن إسرائيل وافقت على اقتراح أمريكي يقضي بإطلاق سراح حوالي

700 سجين فلسطيني كجزء من هذه الصفقة

من بينهم 100 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد لقتلهم مواطنين إسرائيليين في مقابل إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية