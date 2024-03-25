الكشف عن تفاصيل صفقة تبادل متوقعة بين حماس وإسرائيل وترقب لرد السنوار..

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شهدت الأيام القليلة الماضية حملة دبلوماسية منسقة من جانب الولايات المتحدة في محاولة لدفع المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل إلى الأمام.
ووفقًا للقناة "11" المتعاونة مع شبكة CNN نقلاً عن مسؤول كبير في الحكومة
الإسرائيلية فإن إسرائيل وافقت على اقتراح أمريكي يقضي بإطلاق سراح حوالي
700 سجين فلسطيني كجزء من هذه الصفقة
من بينهم 100 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد لقتلهم مواطنين إسرائيليين في مقابل إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية