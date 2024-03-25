غوتيريش يقلب الموازين بشأن منظمة الأونروا المحظورة من إسرائيل وشريان الحياة للفلسطينين

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى الحفاظ على تدفق الخدمات «الفريدة من نوعها»، التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للحفاظ على «تدفق الأمل».
ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن غوتيريش قوله، خلال زيارته اليوم لمدرسة إناث مخيم عمّان الإعدادية، إن «عدد العاملين من (الأونروا) الذين قتلوا خلال الحرب في غزة بلغ 171 قتيلاً»، مؤكداً أنه أكبر عدد من القتلى بين موظفي الأمم المتحدة في تاريخها.
وأشار إلى أن زيارته للأردن هي زيارة تضامنية خلال شهر رمضان للقاء لاجئي فلسطين الذين تخدمهم «الأونروا». ولفت إلى وجود 2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، مبيناً أن ذلك هو العدد الأكبر في المنطقة.
وتحدث عن «العمل الاستثنائي الذي تقوم به (الأونروا)»، مؤكداً أن «الأونروا» تمثل «شريان حياة للأمل والكرامة»، في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث توفر التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وفتى، والرعاية الصحية لنحو مليوني شخص، إضافة إلى أنها توسع فرص العمل والدعم المجتمعي والأسري.
وأشار إلى أن «الأونروا» تساهم «بشكل عميق بطرق لا يمكن قياسها على رسم بياني في تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز الاستقرار وبناء السلام». وأضاف أنه «مع الأخذ بعين الاعتبار الأحداث الأخيرة غير المقبولة، فإن المراجعة المستقلة تجري على قدم وساق لتعزيز (الأونروا) وتحسينها، وإنني أتطلع إلى توصياتها»