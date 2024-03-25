عاجل .. عاصفة مغناطيسية ستضرب الأرض خلال ساعات.. مخاطرها وتأثيرها؟

الإثنين 25 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تتعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية قويّة من الدرجة G4، وهي ثاني أعلى مستوى على مقياس العواصف المغناطيسية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وأكد مركز التنبؤ بالطقس الفضائي في أمريكا (SWPC)، الأحد، حدوث عاصفة مغناطيسية شديدة جدا ستضرب الأرض خلال ساعات، لكن لم يوضح آثارها وهل ستتسبب بضرر لأنظمة الاتصالات والملاحة والأقمار الاصطناعية أم لأ، وفقا لصحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع حدوث اضطراب المجال المغناطيسي للكرة الأرضية وأنظمة الاتصالات وانقطاع الملاحة والأقمار الاصطناعية، وربما ستكون أضواء الشفق القطبي التي لا تظهر إلا عند القطبين واضحة في سماء أوروبا وآسيا.

ما هو الانبعاث الكتلي الإكليلي من الشمس؟

تشرح الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن الانبعاث الكتلي الإكليلي، أو CME، هو انفجار للبلازما والمواد المغناطيسية من الشمس يمكن أن يصل إلى الأرض في أقل من 15 إلى 18 ساعة.

وفقًا لوكالة ناسا، يمكن للانبعاث الإكليلي أن يخلق تيارات في المجالات المغناطيسية للأرض، والتي ترسل الجسيمات إلى القطبين الشمالي والجنوبي، عندما تتفاعل هذه الجسيمات مع الأكسجين والنيتروجين، فإنها يمكن أن تخلق الأضواء الشمالية.

وأكدت أن المادة المطروحة هي البلازما وتتألف أساسا من الإلكترونات البروتونات، ويرتبط هذا مع تغيرات هائلة واضطرابات في المجال المغناطيسي الإكليلية ومما لا شك فيه أنها قد تؤثر على الأرض أيضا.

وقال بيل مورتاغ، منسق برنامج مركز التنبؤ بالطقس الفضائي، إنه الشمس تطلق أشعة مغناطيسية إلى الفضاء، تؤثر على المجال المغناطيسي للأرض فيحدث هذا التفاعل الكبير، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل يُعرف بالعاصفة المغناطيسية الأرضية، والتي ستؤثر قوتها على مدى رؤية الأضواء الشمالية جنوبًا.

كيف يتم قياس العواصف المغناطيسية الأرضية؟

يستخدم مركز التنبؤ بالطقس الفضائي مقياسًا مكونًا من 5 نقاط لقياس قوة العواصف المغناطيسية الأرضية، مثلما يستخدم المتنبئون مقاييس الأعاصير.

يتراوح مقياس العاصفة المغنطيسية الأرضية من G1 إلى G5، عند الطرف الأدنى توجد G1، والتي توصف بأنها عواصف طفيفة يمكن أن تؤدي إلى ظهور الشفق القطبي في شبه جزيرة ماين وميشيغان العليا.

يمكن لعاصفة G5، التي توصف بأنها شديدة، أن ترسل الأضواء الشمالية جنوبًا حتى فلوريدا وجنوب تكساس.

ويمكن أن تؤثر العواصف الجيومغناطيسية أيضًا على إشارات الملاحة والاتصالات والراديو.

عندما يتم رؤية نشاط شمسي كبير، تصدر “SWPC” تنبيهًا، حسبما قال الدكتور ديلوريس نيب، أستاذ الأبحاث في قسم علوم هندسة الطيران والفضاء بجامعة كولورادو بولدر، وهذا يحذر أولئك الذين يستخدمون أجهزة الراديو عالية التردد (مثل مديري الطوارئ)، وشركات الطيران، والمسؤولين عن شبكتنا الكهربائية من التأثيرات المحتملة على أنظمة الاتصالات لدينا، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والكهرباء.

يمكن أن يكون لعاصفة G1 تأثيرات طفيفة على شبكة الكهرباء وعمليات الأقمار الصناعية والحيوانات المهاجرة، ويمكن لعاصفة أكبر بكثير أن تعطل الأقمار الصناعية والاتصالات وشبكات الطاقة.

ما مدى خطورة هذه العاصفة؟

يشير مركز SWPC إلى أنه تم الإبلاغ عن حدوث اقتحام مغناطيسي أرضي يصل إلى G4 ومن المتوقع أن يستمر حتى يوم الإثنين.

تعتبر العاصفة G4 التي لوحظت يوم الأحد “شديدة”، وقد تحدث “اضطرابًا كبيرًا في المجال المغناطيسي للأرض؛ غالبًا ما تتفاوت شدتها بين المستويات المنخفضة وظروف العواصف الشديدة على مدار الحدث”.

وأكد المركز أنه يجب ألا يتوقع الجمهور التأثيرات السلبية ولا يلزم اتخاذ أي إجراء، ولكن يجب عليهم أن يظلوا على اطلاع بشكل صحيح بتقدم العاصفة، مضيفة أنه “تم إخطار مشغلي البنية التحتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثارها إن حدثت”.