في عدن.. بن مبارك يضع قيادات الدولة أمام مسئولية تاريخية وخطر يجب التصدي له ويكشف عن أولويات عاجلة لحكومته

الإثنين 25 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- عدن

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قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك ان امام الدولة والحكومة وجميع القوى السياسية مسئولية تاريخية واستثنائية تتطلب العمل بارادة موحدة لمواجهة التحديات.

واوضح بن مبارك ان في مقدمة تلك التحديات الخطر الذي يهدد الجميع دون استثناء وهو مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعوم إيرانيا.

جاء ذلك خلال أمسية رمضانية عقدها رئيس الوزراء وزير الخارجية، مساء الاحد، بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وبمشاركة عدد من قيادات هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى، والتشاور والمصالحة، ومستشاري رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والوزراء وعدد من المسؤولين.

ووضع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الحاضرين، في صورة شاملة للأوضاع العامة على مختلف المستويات ورؤية الحكومة واولوياتها للتعامل مع التحديات وإرادتها القوية لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات حقيقية كعنوان رئيسي في عملها، والمسؤوليات الملقاة على عاتق القوى والمكونات السياسية لدعم الحكومة وتسهيل عملها للقيام بواجباتها، بما ينعكس على حياة المواطن ومعيشته اليومية.. مؤكدا أهمية عدم اغفال القضية الرئيسية التي يتعلق بها مصيرنا وطن وشعب وافراد، وهي لب وجوهر مهمة الجميع كنخب سياسية وهيئات وسلطات الدولة، وهي قضية استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الإرهابي الحوثي الإيراني في اليمن.

واستعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية، أولويات الحكومة بتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، في اجراء إصلاحات مالية وإدارية ودعم تماسك مؤسسات الدولة وتواجدها وخروجها عن اطارها المعزول عن الناس، وكسر الصور النمطية التي جعلت المواطن غير مستعد اطلاقاً للدفاع عن الدولة.

واشار الى الأولويات العاجلة وكذا على المدى القصير والمتوسط، إضافة الى رؤية تعزيز العلاقات مع شركاء اليمن في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة.

وتحدث في الأمسية رئيس مجلس النواب وعدد من المشاركين، الذين عبروا عن تفهمهم الكامل لما طرحه رئيس الوزراء بشفافية وصراحة حول التحديات واهمية الالتفاف حول الحكومة لمعالجتها. واكدوا دعمهم للحكومة ورؤيتها الواضحة في التعامل مع التحديات ومعالجة الاختلالات وإعادة الثقة للمواطنين، ووحدة الصف الوطني في مواجهة الخطر الإرهابي الحوثي الذي يهدد الجميع دون استثناء، وفق وكالة سبأ.