عاجل : أول دعم رسمي من روسيا للمليشيات الحوثية يبدأ من مجلس الأمن..

الأحد 24 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أفادت وكالة «تاس» للأنباء بأن روسيا دعت مجلس الأمن الدولي للاجتماع اليوم لبحث الضربات الجوية التي شنتها أميركا وبريطانيا على اليمن، في وقت متأخر من ليل الخميس.

وذكرت بعثة روسيا إلى الأمم المتحدة: «طلبت روسيا من مجلس الأمن عقد اجتماع اليوم بشأن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قامتا بشن هجمات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن، أمس، وذكر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن هجمات الجيش هدفها تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر، وتهديد حركة التجارة العالمية.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا وجّهتا «بنجاح» ضربات للحوثيين، رداً على هجمات على سفن في البحر الأحمر، فيما تحدّث شهود عن ضربات طالت مدناً يمنيّة.

وأوردت وسائل إعلام أميركيّة أنّ الضربات شاركت فيها طائرات مقاتلة، واستُعملت فيها صواريخ «توماهوك».