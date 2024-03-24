من أجل غزة.. هكذا تعاقب شعوب العالم الحر حكومات بلادها المتواطئة مع إسرائيل

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أطلق ناشطون في المملكة المتحدة حملة للامتناع عن دفع الضرائب للحكومة البريطانية التي تمول “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية في غزة.
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان أشيش براشار، إنهم توصلوا إلى أن فكرة "المقاومة الضريبية هي أمر قانوني وفق بعض قوانين المملكة المتحدة"، موضحاً في مقابلة مع الأناضول، أنهم أطلقوا موقعاً إلكترونياً لتوفير طريقة للناس تمكنهم من رفض استخدام أموالهم في قتل الفلسطينيين.
ودعا براشار إلى محاسبة المتواطئين مع إسرائيل أمام المحاكم الدولية، قائلاً: "لن تستخدم أموالنا لتزويد الظالمين بالسلاح، أو توفير الحماية للسياسيين الإسرائيليين في الأمم المتحدة".