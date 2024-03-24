هل تحولت الحدود المشتركة بين اليمن وسلطنة عمان الى ثغرة أمنية يستغلها الحوثيين لتهريب الأسلحة؟

الأحد 24 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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اثار اعلان وزارة الداخلية اليمنية مجددا عن ضبط خلية تابعة للمليشيات الحوثية في محافظة المهرة، شرقي اليمن تساؤلات متصاعدة حول ما اذا كانت الحدود المشتركة بين اليمن وسلطنة عمان تحولت الى ثغرة أمنية تستغل من قبل ميلشيا الحوثي في تكرار عمليات تهريب الأسلحة .

وأعتبرت مصادر أمنية مطلعة لـ"مأرب برس" ان تكرار عمليات ضبط الخلايا الحوثية وشحنات الأسلحة المهربة عبر الحدود المشتركة بين اليمن وسلطنة عمان يمثل علامة استفهام كبيرة تستدعي من الاشقاء في السلطنة اتخاذ إجراءات اكثر تشددا لمنع استغلال هذه الحدود من قبل ميلشيا الحوثي في تهريب الأسلحة .

وأكدت المصادر على ضرورة إعادة تقييم اتفاق التعاون الأمني بين اليمن وسلطنة عمان وبحيث يتم تحديد مكامن الخلل والقصور ومعالجتها عبر التنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين الشقيقين.

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية اليوم ضبط خلية مكونة من ثلاثة أشخاص يوم أمس الأول الجمعة، في أحد الفنادق بالمحافظة مشيرة الى أن المتهمين هم: (ن، ع، ح، ع) 32 عاماً و(م، م، س) 35 عاماً و(س، م، س، س، ص) 32 عاماً.

وبحسب بيان صادر عن الاعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية فقد تم العثور بحوزة المتهمين على 3 قطع سلاح كلاشنكوف وجعبتين ومسدس مكروف، وملازم منهجية مكتوب عليها اسم سيئ الصيت الهالك حسين بدر الدين الحوثي، مؤسس الميليشيا، وشعارات تابعة لها الى جانب ضبط مبلغ مالي يقدر بثلاثمائة ألف وخمسمائة ريال سعودي و 5 جوالات، وبداخل أحدها 16 حبة (كبتاجون) المخدرة حيث تم حجز المتهمين وإيداعهم الحجز رهن الإجراءات القانونية.