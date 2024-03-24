الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة تضبط خلية حوثية بحوزتها مواد مخدرة وقطع أسلحة ومبالغ مالية كبيرة

الأحد 24 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة أمس الجمعة متهمين في عملية تواصل مع المليشيات الحوثية الإرهابية وحيازة مواد و3 قطع أسلحة.

وأشارت الشرطة أن المتهمين (ن، ع، ح، ع) 32 عاماً و(م، م، س) 35 عاماً و(س، م، س، س، ص) 32 عاماً في احد الفنادق.

وبعد تفتيشهم تم العثور بحوزتهم على عدد ثلاث قطع سلاح كلاشنكوف وجعبتين ومسدس مكروف وملازم منهجية مكتوب عليها سيئ الصيت الهالك حسين بدر الدين الحوثي وشعارات تابعة للحوثي ومبلغ مالي يقدر بثلاثمائة ألف وخمسمائة ريال سعودي وخمسة جوالات وبداخل أحد الجوالات 16 حبة (كبتاجون) المخدرة.

وتم حجز المتهمين وإيداعهم الحجز رهن الإجراءات القانونية.