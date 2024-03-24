هل تحولت الحدود المشتركة بين اليمن وسلطنة عمان الى ثغرة أمنية يستغلها الحوثيين لتهريب الأسلحة؟ الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة تضبط خلية حوثية بحوزتها مواد مخدرة وقطع أسلحة ومبالغ مالية كبيرة شارة مسلسل ممر آمن.. هل نسب الموسيقار محمد القحوم لنفسه لحن من الفولكلور الشعبي المشهور بمحافظة إب؟ (شاهد الفيديو) يمنيون عالقون في غزة.. الشرعية تبدأ أول تحرك لإجلائهم بتمويل كويتي افتتاح قرية سكنية تضم 53 شقة سكنية مع مرافقها من مدرسة ووحدة صحيةو مسجد ومياه موصلة إلى كافة الوحدات السكنية. في تصعيد خطير ولافت.. أول استهداف حوثي للصين بـ 5 صواريخ في البحر الأحمر ''دعاية رخيصة وتافهة''.. أقوى رد لحركة حماس على مزاعم أطلقها الإعلام العبري برعاية امريكية قطرية.. صفقة وشيكة بين حماس وإسرائيل الحكومة تبدي بعض الملاحظات على عمل المنظمات الأممية وتتحدث عن أولويات واحتياجات تمس حياة المواطنين اللواء فايز الدويري يكشف سبب غيابه عن الشاشة خلال الأيام الماضية
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة أمس الجمعة متهمين في عملية تواصل مع المليشيات الحوثية الإرهابية وحيازة مواد و3 قطع أسلحة.
وأشارت الشرطة أن المتهمين (ن، ع، ح، ع) 32 عاماً و(م، م، س) 35 عاماً و(س، م، س، س، ص) 32 عاماً في احد الفنادق.
وبعد تفتيشهم تم العثور بحوزتهم على عدد ثلاث قطع سلاح كلاشنكوف وجعبتين ومسدس مكروف وملازم منهجية مكتوب عليها سيئ الصيت الهالك حسين بدر الدين الحوثي وشعارات تابعة للحوثي ومبلغ مالي يقدر بثلاثمائة ألف وخمسمائة ريال سعودي وخمسة جوالات وبداخل أحد الجوالات 16 حبة (كبتاجون) المخدرة.
وتم حجز المتهمين وإيداعهم الحجز رهن الإجراءات القانونية.