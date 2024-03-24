شارة مسلسل ممر آمن.. هل نسب الموسيقار محمد القحوم لنفسه لحن من الفولكلور الشعبي المشهور بمحافظة إب؟ (شاهد الفيديو)

الأحد 24 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال باحث في الفن والتراث الشعبي اليمني، أن الموسيقار اليمني المعروف محمد القحوم سطى على لحن من الفولكلور الشعبي ونسبه لنفسه.

والحديث هنا عن شارة البدء في مسلسل "ممر آمن" الذي يبث على قناة يمن شباب خلال رمضان، حيث يقول الباحث أحمد العرامي في منشور- اطلع عليه محرر مأرب برس- مساء الأحد، أن شارة المسلسل مأخوذة من فن شعبي يشتهر في بعض مناطق إب وسط البلد وهو ما يعرف بـ"الرزفة" (فن شبيه بالباله والدان في مناطق أخرى).

واضاف العرامي موضحا:''هناك رزفة اشتهرت في الإنترنت قبل فترة( يقصد انه جرى تداولها)، سجلت في أحد الأعراس في منطقة إب، كلماتها لشاعر معروف في المنطقة اسمه "عبدالرحيم بن قايد".

وتابع: ''يبدو أن شارة البدء في مسلسل "ممر آمن" مأخوذة بطريقة ما من هذه الرزفة، مع تغيير في القيمة الزمنية للنغمة حيث تبدو بطيئة في المسلسل في مقابل سرعة الايقاع في الرزفة''.

وعبدالرحيم بن قايد هو الشاعر الشعبي المعروف عبدالرحيم التويتي، من ابناء مديرية السدة بمحافظة إب، واغنيته التي فيها هذا اللحن مطلعها يقول: قالها عبدالرحيم بن قايد.. يا بدر في نصف مارس.

العرامي. ارفق في منشوره رابط للرزفة المشار إليها، ويضعها مأرب برس هنا ايضا للاطلاع